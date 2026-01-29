Mocniej powieje chłodem. Daniel zmienia sytuację w pogodzie
Masa mroźnego powietrza już płynie do Polski. Umożliwia to rozwijający się wyż Daniel, który ma coraz większy wpływ na pogodę w naszym kraju. Czeka nas wyraźne ochłodzenie, a na temperatury w okolicach zera mogą liczyć jedynie mieszkańcy południa. W nocy wystąpią siarczyste, kilkunastostopniowe mrozy.
Coraz mocniej odczuwamy bliskość rozległego wyżu, który przynosi do Polski postępującą zmianę aury. Odwilż praktycznie się skończy, a w większości kraju poczujemy w ciągu dnia mróz - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po zachodzie słońca miejscami będzie prawie 20 stopni poniżej zera.
Pogoda wyżowa, ale mało przyjazna. Uwaga na poranne mgły i gołoledź
Z powodu wyżu pogoda będzie spokojna, ale nie oznacza to jeszcze zdecydowanego rozpogodzenia. Czwartek przeważnie będzie pochmurny, choć na północy można liczyć na większe przejaśnienia. Tylko miejscami może słabo popadać śnieg, a najmocniej sypnie na terenach podgórskich Karpat, gdzie jego warstwa może się zwiększyć o około 5 cm.
Rano trzeba uważać na lokalne mgły na południowym wschodzie i południu, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Niebezpiecznie może też być miejscami w Małopolsce, gdzie rano padał słaby deszcz i mżawka, zamarzające na gruncie i powodujące gołoledź. Z czasem te opady zmienią charakter i również tam popada śnieg.
Czeka nas mroźny dzień, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie na termometrach zanotujemy wartości do -8 st. C. W reszcie kraju będzie od -6, -4 stopni na północy, około -2 w centrum, na Wybrzeżu i miejscami na terenach podgórskich. Jedynie na południu może być w okolicach zera lub minimalnie cieplej.
O ile w ciągu dnia mróz może być odczuwalnie wyższy, to w nocy z czwartku na piątek znowu osiągnie wartości, których nie notowano od dłuższego czasu.
Zmiany w pogodzie zdecydowanie nieprzyjemne. Po zmroku siarczysty mróz
Z powodu postępującego ochłodzenia oraz dużego zachmurzenia pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm w praktycznie całej Polsce.
Mrozy zdecydowanie nasilą się po zachodzie słońca. Na krańcach północno-wschodnich będzie wtedy nawet -18, -16 stopni, a w sąsiednich rejonach do -14, -10 st. C. Najsłabszy mróz w nocy wystąpi na południu i wyniesie do -2, -1 stopnia.
