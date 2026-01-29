Coraz mocniej odczuwamy bliskość rozległego wyżu, który przynosi do Polski postępującą zmianę aury. Odwilż praktycznie się skończy, a w większości kraju poczujemy w ciągu dnia mróz - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po zachodzie słońca miejscami będzie prawie 20 stopni poniżej zera.

Pogoda wyżowa, ale mało przyjazna. Uwaga na poranne mgły i gołoledź

Z powodu wyżu pogoda będzie spokojna, ale nie oznacza to jeszcze zdecydowanego rozpogodzenia. Czwartek przeważnie będzie pochmurny, choć na północy można liczyć na większe przejaśnienia. Tylko miejscami może słabo popadać śnieg, a najmocniej sypnie na terenach podgórskich Karpat, gdzie jego warstwa może się zwiększyć o około 5 cm.

Rano trzeba uważać na lokalne mgły na południowym wschodzie i południu, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Niebezpiecznie może też być miejscami w Małopolsce, gdzie rano padał słaby deszcz i mżawka, zamarzające na gruncie i powodujące gołoledź. Z czasem te opady zmienią charakter i również tam popada śnieg.

Czeka nas mroźny dzień, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie na termometrach zanotujemy wartości do -8 st. C. W reszcie kraju będzie od -6, -4 stopni na północy, około -2 w centrum, na Wybrzeżu i miejscami na terenach podgórskich. Jedynie na południu może być w okolicach zera lub minimalnie cieplej.

Z północnego wschodu napływa masa chłodnego powietrza. Mróz będzie coraz silniejszy WXCharts materiał zewnętrzny

O ile w ciągu dnia mróz może być odczuwalnie wyższy, to w nocy z czwartku na piątek znowu osiągnie wartości, których nie notowano od dłuższego czasu.

Zmiany w pogodzie zdecydowanie nieprzyjemne. Po zmroku siarczysty mróz

Z powodu postępującego ochłodzenia oraz dużego zachmurzenia pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm w praktycznie całej Polsce.

W całej Polsce musimy się liczyć z niekorzystnymi warunkami, spowodowanymi sporym zachmurzeniem oraz postępującym ochłodzeniem IMGW materiał zewnętrzny

Mrozy zdecydowanie nasilą się po zachodzie słońca. Na krańcach północno-wschodnich będzie wtedy nawet -18, -16 stopni, a w sąsiednich rejonach do -14, -10 st. C. Najsłabszy mróz w nocy wystąpi na południu i wyniesie do -2, -1 stopnia.

