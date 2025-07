Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Krakowie odniósł się do ostatnich wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. - Czy jest postępowanie przeciwko żołnierzowi, który użył broni (przeciwko migrantowi - red.)? - pytała jedna z dziennikarek.

Szef MON tłumaczył, że wojskowy złożył zawiadomienie o napaści. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa. - Doszło do napaści na polskiego żołnierza . (...) Murem stoimy za żołnierzami - podkreślił wicepremier.

Granica polsko-białoruska. Kosiniak-Kamysz wprost: Co jeszcze ma się stać?

Kosiniak-Kamysz wskazał na trudne położenie wojskowych, którzy są non stop atakowani przez nielegalnie przekraczających granicę migrantów. - Lecą koktajle Mołotowa, kamienie, konary, wyzwiska, grożenie śmiercią - wyliczał lider PSL.

- Na miłość boską. Co jeszcze ma się stać? Już jeden zginął rok temu. Co jeszcze ma się stać, żeby wszyscy w Polsce zrozumieli, że trwa regularna napaść na Polskę i trzeba się bronić? - pytał retorycznie szef MON i dodał: - Nie rozumiem tych, którzy patrzą na to w inny sposób.