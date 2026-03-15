Mocna deklaracja Tuska. "Zrobię wszystko"
Donald Tusk zapowiedział w niedzielę, że zrobi wszystko, żeby powstrzymać siły chcące "rozwalić" Unię Europejską. "Dla Polski byłaby to katastrofa" - napisał premiera w mediach społecznościowych.
"Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele" - napisał premier na platformie X.
"Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać" - dodał.
Wpis premiera skomentował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. "Wyjaśnienie dla propagandowego połączenia bycia jednocześnie agentem Rosji i USA. Pomysł i myśl ma miarę raportu Stróżyka!" - napisał.
Spór o SAFE. Tusk mówi o politycznych szaleńcach
W podobnym tonie Donald Tusk wypowiadał się również w sobotę. Premier stwierdził, że "w wojnie o SAFE wszystkie maski opadły".
"Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" - napisał.
Więcej informacji wkrótce.