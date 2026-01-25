Spis treści: "Twoja emerytura" w mObywatelu - co można sprawdzić? Kto otrzyma dostęp do prognozy emerytalnej w mObywatelu? Dlaczego zniknęła Centralna Informacja Emerytalna? mObywatel - cyfrowy portfel nowoczesnego obywatela

Dostęp do realnych danych emerytalnych w mObywatelu ma być impulsem do świadomego oszczędzania. Użytkownik aplikacji, który widzi aktualny stan konta i prognozę świadczenia, łatwiej oceni, czy potrzebuje dodatkowych form odkładania pieniędzy.

Natomiast prosty wgląd w środki z IKE, IKZE, PPK czy OFE może przełożyć się na większe zainteresowanie długoterminowym inwestowaniem i systematycznym budowaniem kapitału na przyszłość.

"Twoja emerytura" w mObywatelu - co można sprawdzić?

Od 1 stycznia 2026 r. w aplikacji mObywatel pojawiła się zupełnie nowa zakładka: "Twoja emerytura". Rząd podjął bowiem decyzję o odejściu od budowy osobnego portalu Centralnej Informacji Emerytalnej i przeniesieniu wszystkich funkcji do już istniejącej, powszechnie używanej platformy.

Nowa sekcja gromadzi w jednym miejscu kluczowe informacje dotyczące przyszłych świadczeń i zgromadzonych oszczędności. Użytkownik zobaczy tam trzy główne moduły:

prognozę przyszłej emerytury z ZUS , przygotowaną na podstawie aktualnych danych o składkach;

szczegółowy stan konta w ZUS , obejmujący historię wpłat, okresy ubezpieczenia oraz wszystkie elementy wpływające na wysokość świadczenia;

zestawienie środków z programów dodatkowych - OFE , PPK, IKE i IKZE - o ile instytucje finansowe przekażą swoje dane do systemu. Pełny obraz oszczędności może pojawiać się stopniowo i będzie różnił się w zależności od użytkownika.

Założenie projektu jest ambitne, ale bardzo klarowne: jedno narzędzie, jedno logowanie, pełna widoczność danych. Państwo chce zamknąć epokę papierowych rocznych zestawień, osobnych kont w kilku systemach i informacji rozrzuconych po instytucjach, do których przeciętny obywatel zaglądał raz na kilka lat - zwykle z obowiązku, nie z ciekawości.

W ich miejsce ma pojawić się prosty, spójny punkt dostępu, który pozwala w kilka sekund sprawdzić, jak wygląda prognoza przyszłej emerytury.

Kto otrzyma dostęp do prognozy emerytalnej w mObywatelu?

Nowa funkcja w mObywatelu została uruchomiona 1 stycznia 2026 r.. Zgodnie z przepisami, w pierwszej kolejności dostęp otrzymują osoby, które spełniają trzy warunki:

ukończyły 35 lat do 31 grudnia 2025 r.,

posiadają aktywny profil na PUE ZUS,

korzystają z aplikacji mObywatel.

ZUS automatycznie udostępnia dane o stanie konta i prognozach emerytalnych, natomiast informacje z programów dodatkowych - OFE, PPK, IKE, IKZE - będą pojawiać się stopniowo, w miarę podpisywania porozumień z instytucjami finansowymi.

Jak sprawdzić wysokość swojej emerytury w mObywatelu? Wystarczy wykonać kilka kroków:

Zweryfikuj status PUE ZUS: upewnij się, że posiadasz aktywny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Brak aktywnego PUE może opóźnić dostęp do danych emerytalnych. Aktywuj lub zaktualizuj swój profil PUE: jeśli konto nie jest aktywne, zarejestruj je poprzez Profil Zaufany lub w placówce jeśli konto nie jest aktywne, zarejestruj je poprzez Profil Zaufany lub w placówce ZUS . Sprawdź poprawność danych osobowych - zgodność numeru PESEL, nazwiska i adresu ułatwi bezproblemową integrację. Zainstaluj i zaktualizuj aplikację mObywatel: pobierz najnowszą wersję aplikacji ze sklepu systemowego. Upewnij się, że nadałeś jej odpowiednie uprawnienia i włączyłeś powiadomienia. Zaloguj się i zweryfikuj swoją tożsamości: połącz mObywatela z połącz mObywatela z PUE ZUS . Aplikacja może poprosić o dodatkową autoryzację - kod SMS, potwierdzenie biometryczne lub uwierzytelnienie przez Profil Zaufany. Przygotuj dokumenty i dane kontaktowe: miej pod ręką dowód osobisty, numer PESEL oraz dane użyte przy rejestracji PUE. Niezgodności w dokumentach to jedna z najczęstszych przyczyn opóźnień w dostępie do danych. Monitoruj komunikaty ZUS i instytucji finansowych: śledź informacje dotyczące integracji danych z PPK, OFE, IKE i IKZE. Przekazywanie informacji będzie następowało etapowo, w zależności od postępów technicznych i zawartych porozumień. Sprawdź zgody na udostępnianie danych: w panelach klientów PPK, IKE i IKZE upewnij się, że wyraziłeś zgodę na przekazywanie danych do systemu. Brak zgody może uniemożliwić synchronizację. Zweryfikuj brakujące informacje u operatorów: jeśli w aplikacji nie widzisz środków z konkretnego programu, zaloguj się do panelu operatora i porównaj identyfikatory klienta. W przypadku rozbieżności skontaktuj się z instytucją finansową. Zadbaj o bezpieczeństwo cyfrowe: korzystaj z silnych haseł, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie i regularnie aktualizuj system operacyjny telefonu. To podstawowe środki ochrony Twoich danych finansowych.

Jeśli dane w aplikacji różnią się od informacji w dokumentach ZUS, należy zgłosić to przez PUE lub w oddziale ZUS. Korekta może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia lub opłacone składki. Wyświetlane prognozy opierają się na modelach demograficznych i ekonomicznych. Warto porównać je z rocznymi informacjami z ZUS i skonsultować wątpliwości z doradcą finansowym.

Dlaczego zniknęła Centralna Informacja Emerytalna?

Decyzja o likwidacji projektu Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) zapadła w toku prac legislacyjnych i została sformalizowana w nowelizacji uchylającej ustawę o CIE. Rząd argumentuje, że mObywatel jest już zainstalowany na około 12 milionach urządzeń, a przeniesienie usług do jednej aplikacji zmniejszy koszty wdrożenia i utrzymania infrastruktury.

Zamiast budować od zera kolejny portal, administracja publiczna wykorzysta istniejące mechanizmy PUE ZUS i integracje API. Ma to na celu skrócenie czasu uruchomienia usługi i ograniczenie wydatków operacyjnych.

Przeniesienie danych emerytalnych do aplikacji mobilnej wymaga jednak szeregu działań technicznych: ujednolicenia formatów danych, opracowania bezpiecznych interfejsów programistycznych oraz wdrożenia mechanizmów autoryzacji użytkownika. Ministerstwo Cyfryzacji i ZUS zapowiadają testy bezpieczeństwa oraz szyfrowanie danych, a co ważne dostęp do informacji ma być możliwy wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

mObywatel - cyfrowy portfel nowoczesnego obywatela

mObywatel pełni funkcję inteligentnego portfela obywatela, w którym znajdują się dokumenty i usługi publiczne. Aplikacja rozwija się konsekwentnie, z każdą aktualizacją rozszerzając integrację z rejestrami państwowymi i usługami finansowymi.

Dzięki temu użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji, bez konieczności wizyt w urzędach, przy zachowaniu najwyższych standardów weryfikacji tożsamości i ochrony danych.

Do najważniejszych funkcji mObywatela zaliczają się m. in.:

wnioski o dowód osobisty: elektroniczny formularz umożliwia złożenie kompletnego wniosku wraz ze zdjęciem oraz śledzenie postępów realizacji. System automatycznie informuje o etapach produkcji dokumentu i przewidywanych terminach jego odbioru;

wnioski o paszport: aplikacja pozwala przesłać dane i fotografię niezbędne do wyrobienia paszportu, a następnie monitorować kolejne kroki procedury;

profil użytkownika i PUE ZUS: połączenie z Platformą Usług Elektronicznych ZUS umożliwia dostęp do danych ubezpieczeniowych oraz składanie wniosków wymagających potwierdzenia tożsamości.

W mObywatelu można również zgłosić utratę dokumentów, skorzystać z e‑doręczeń, sprawdzić dane pojazdu i ważność polisy OC oraz monitorować punkty karne. Aplikacja oferuje również cyfrową teczkę dokumentów i terminarz z przypomnieniami.

