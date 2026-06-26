Mniejsi koalicjanci grillują Tuska i KO za aferę. "Koncertowo dali ciała"

Do wczesnych godzin porannych w piątek Rafał Trzaskowski czekał, czy stołeczni radni udzielą mu absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Chociaż w radzie miasta większość ma Koalicja Obywatelska, to politycznie radnym dużo bliżej jest do szefa warszawskich struktur partii Marcina Kierwińskiego.

Szef MSWiA oraz sekretarz generalny KO nie od dziś toczy z Trzaskowskim wojnę podjazdową o wpływy w Warszawie i miano numeru jeden w lokalnej Platformie. Afera wokół Szpitala Południowego okazała się nową odsłoną próby sił między oboma politykami, w której każda ze stron starała się przerzucić odpowiedzialność za drugą.

Spotkanie na szczycie bez przełomu

Nadzwyczajna sesja rady miasta miała stanowić dla prezydenta stolicy okazję do wyjaśnienia całej sytuacji, przedstawienia strategii działania Ratusza i uspokojenia nastrojów. Dość powiedzieć, że sukcesu na tych polach Trzaskowski nie zaliczył. Jego wystąpienie nie przekonało nieprzekonanych, ale przynajmniej nie rozsierdziło zebranych tak, jak sprawozdania składane przez wiceprezydentów.

Najwięcej emocji i tak wzbudziła jednak obrona trójki wiceprezydentów stolicy - Renaty Kaznowskiej, Aldony Machnowskiej-Góry i Tomasza Menciny - przed wnioskami o odwołanie złożonymi przez warszawskich radnych Prawa i Sprawiedliwości. Głośno komentowane było też oficjalne rozpoczęcie Stołecznej Operacji Referendalnej, której celem jest odwołanie Trzaskowskiego w referendum.

Akcję pilotuje Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju i prezes Stowarzyszenia #TAKdlaCPK. Wilk do czwartku był też współpracownikiem Kanału Zero, który nagłośnił aferę w Szpitalu Południowym, ale po zaangażowaniu się w akcję referendalną Krzysztof Stanowski zakończył z nim współpracę.

Rafał Trzaskowski podczas wieczoru wyborczego Aleksander Kalka AFP

Brak przełomu na radzie miasta petryfikuje status quo wokół afery Szpitala Południowego, w której stołeczny Ratusz jest w defensywie, a rząd coraz mocniej odczuwa na sobie społeczną presję i niezadowolenie. Coraz większe obawy o konsekwencje całej sprawy mają też koalicjanci Donalda Tuska.

W obozie władzy alarm. "Zagrożenie dla rządu jest duże"

- Skala zagrożenia jest potężna. Takie tematy schodzą z tapetu co najmniej kilka tygodni - zżyma się osoba z władz Lewicy. Jak mówi, afera wokół Szpitala Południowego "jest 150 razy gorsza niż słynne ośmiorniczki". Z prostego powodu - tam Polacy zobaczyli polityczną kuchnię, trochę przekleństw i niewybrednych żartów w drogiej restauracji. Tutaj sprawa dotyczy ochrony zdrowia, czyli tematu obecnego w każdym polskim domu.

- Ta afera ma w sobie wszystko. Absolutnie. Jest tu władza, pieniądze, przywileje, politycy traktujący siebie lepiej niż ogół społeczeństwa, kryzys ochrony zdrowia jak w soczewce. Trudno byłoby tu coś jeszcze dorzucić - ocenia nasze źródło.

KO wyjdzie z tej sytuacji mocno osłabiona. Nie będą mogli już nas pouczać, przemawiać wiecznie mentorskim tonem, rozstawiać po kątach, bo w największej aferze naszych rządów to oni koncertowo dali d***

Inna z ważnych figur Lewicy: - Ta afera, niestety, jest bardzo rozwojowa. Dopóki nie wypłyną nazwiska polityków, którzy korzystali z "saloniku VIP", i dopóki Tusk nie wyciągnie politycznej odpowiedzialności, to będzie trwać w najlepsze giełda nazwisk, domysły, próby odsuwania od siebie winy.

W PSL reakcje są nieco bardziej wyważone. Jak przekonuje nas polityk z kierownictwa ludowców, "zagrożenia dla stałości koalicji tutaj nie ma". Z przekąsem dodaje, że gdyby w tego rodzaju aferę rząd wpakował któryś z koalicjantów, to już dawno zostałby "skasowany" i "także w rządzie mocno odczuł całą sprawę".

Nasz rozmówca nie ma jednak złudzeń, że politycznie dla rządu "zagrożenie jest duże i Tusk to widzi, dlatego próbuje przejąć kontrolę, próbuje ustabilizować sytuację, zaangażować się osobiście i pilotować wyjaśnienie tej afery".

- Wiele zależy od tego, czy i co jeszcze wyjdzie - polityk PSL podziela wniosek naszych źródeł z Lewicy. - Tusk w przeszłości wielokrotnie pokazał, że w takich sytuacjach w tańcu się nie p******* i wycina ludzi równo z trawą, niezależnie od tego, czy to kumple, czy osoby bardziej przypadkowe - nie gryzie się w język.

W klubie Centrum słychać z kolei rozgoryczenie. - Niestety nie wyciągamy wniosków - wzrusza ramionami jeden z parlamentarzystów. I dodaje: - Na ochronie zdrowia wyłożył się każdy rząd. Problem polega na tym, żebyśmy z tej sytuacji, którą mamy - haniebnej i niedopuszczalnej - wyciągnęli właściwe wnioski. Możemy teraz kilka rzeczy bardzo ważnych uregulować. Teraz to jest właśnie ten moment. Nie możemy chować głowy w piasek możemy.

Mniejsi koalicjanci wbijają szpilę. "Koncertowo dali d***"

Koalicjanci Donalda Tuska dużo miejsca poświęcają też warszawskiej Koalicji Obywatelskiej i jej czołowym politykom. W swoich ocenach nie bawią się w subtelności.

- Warszawski samorząd zrobił się toksyczny. Koalicja Obywatelska, czy wcześniej Platforma, rządzą tu od 20 lat, ostatnio samodzielnie. Robią, co chcą i uważają, że nic im się nie stanie. To jest udzielne księstwo KO. Dlatego jeszcze więcej rzeczy tu może wyjść w przyszłości - irytuje się jedna z ważnych figur w Lewicy. Obrywa się też włodarzowi stolicy. - Trzaskowski nie wie, co tu się dzieje. Wszystkim w mieście rządzi Kaznowska, to jest zresztą dość powszechna opinia - punktuje, zaznaczając, że "nie mówimy o aferze rządowej, tylko o aferze warszawskiej KO".

Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski Adam Burakowski East News

- Na spotkaniach z wyborcami raczej słyszę narzekanie na Koalicję Obywatelską aniżeli na całą koalicję - zauważa z kolei jeden z posłów Polski 2050. Podkreśla przy tym, że "bardzo dużo będzie zależeć od tego, jak politycy KO będą tę sytuację rozgrywać". Kluczowa ma być tutaj rola premiera Tuska.

Jeśli chodzi o samego Tuska, nasi rozmówcy z partii koalicyjnych zgodnie wskazują na dwie kwestie. Po pierwsze, że politycy Koalicji Obywatelskiej robią, co mogą, żeby nie przyznawać się do afery i zrzucać winę na patologię systemu ochrony zdrowia czy jednostkowy wybryk radnego-lekarza, który wykorzystał luki tego systemu.

Po drugie, przynajmniej publicznie sam szef rządu, ale też i cała partia, chronią zarówno kierującego warszawskimi strukturami szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, jak i prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

Jaki los czeka obu czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej? Jeden z naszych rozmówców, ważny polityk PSL, zdradza, że informacje o bratobójczej walce w Warszawie są już w koalicji rządzącej tajemnicą poliszynela. Rozgrywkę obu polityków i ich środowisk nazywa "bardzo ostrą i brutalną, to jest walka o życie".

- Tusk pewnie się zastanawia, którego z nich - Kierwińskiego czy Trzaskowskiego - w razie czego lepiej poświęcić - dorzuca nasze źródło, podkreślając, że wysoka pozycja zarówno szefa MSWiA, jak i prezydenta stolicy utrudnia Tuskowi wyciągnięcie poważnych konsekwencji i zrobienie pokazówki dla mediów i opinii publicznej.

Skala zagrożenia jest potężna. Takie tematy schodzą z tapetu co najmniej kilka tygodni

W koalicji nie mają złudzeń: cokolwiek zrobi szef rządu, afera wokół Szpitala Południowego to symboliczny koniec wielkiej kariery politycznej Trzaskowskiego.

- Temat jego startu na prezydenta kraju po raz trzeci jest już zamknięty na amen. To jest w ogóle uderzające, że jego specjalnie nawet jego własna partia nie broni. Oni go traktują jak ciało obce w partii - ocenia jedna z ważniejszych postaci Lewicy.

- Po przegranych wyborach prezydenckich pozycja polityczna Trzaskowskiego konsekwentnie słabnie i to jest kolejny rozdział tego upadku - dodaje z kolei osoba z władz PSL.

O sytuacji Kierwińskiego mówi natomiast tak: - Jego odpowiedzialność jest mniejsza, bo nie jest ani ministrem zdrowia, ani nadzorcą Szpitala Południowego. Nie sądzę, żeby Tusk poświęcił tak bliskiego współpracownika, którego głowy domaga się przede wszystkim PiS.

Inny z naszych rozmówców, również ważny polityk ludowców, dostrzega w ponurej dla obozu władzy sytuacji światełko dla mniejszych koalicjantów. - KO wyjdzie z tej sytuacji mocno osłabiona. Nie będą mogli już nas pouczać, przemawiać wiecznie mentorskim tonem, rozstawiać po kątach, bo w największej aferze naszych rządów to oni koncertowo dali d*** - stwierdza sentencjonalnie.

Łukasz Rogojsz

Afera w Szpitalu Południowym. Rzecznik prezydenta: Mam nadzieję, że minister Żurek rozliczy to tak ochoczo, jak rozlicza opozycję Polsat News



