Z najnowszego sondażu IBRiS wynika, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z 32,1 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość z 29 proc. głosów.

Chociaż obie partie wciąż wiodą prym to według sondażu obie odnotowały spadek. W czerwcu na KO zagłosowałoby 33,8 proc. wyborców, a na PiS 32,1 proc.

Sondaż partyjny. Konfederacja z coraz większym poparciem

Wzrost poparcia odnotowały pozostałe partie. Na Konfederację , która zajmuje trzecie miejsce, zagłosowałoby 11,9 proc. badanych. W ubiegłym miesięcu było to 9 proc.

Trzecia Droga otrzymałaby 10,5 proc. głosów, co jest równoznaczne z wzrostem poparcia o 1,8 pkt proc. Na Lewicę zagłosowałoby 8,7 proc. badanych, czyli o 1,8 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Spory spadek odnotowano we frekwencji. Obecnie w wyborach udział wzięłoby 49,1 proc. badanych. 38 proc. z nich jest na to "zdecydowanych", a 11 proc. stwierdziło, że "raczej" by zagłosowało.