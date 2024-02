Mniej kanałów i reklam, brak abonamentu RTV. TVP czeka rewolucja

Cały czas jest analizowana alternatywa, czyli dwa sposoby na finansowanie mediów i jest to liczone. To pewien mechanizm finansowania z budżetu państwa, a nie coroczna dotacja wzorem wielu państw europejskich. Jest to minimalny procent od PKB. Tak, aby media publiczne posiadały pewne środki gwarantowane nie corocznie, tylko w długiej perspektywie. To będzie propozycja ustawowa.

~ Bogdan Zdrojewski w rozmowie z Wirtualnemedia.pl