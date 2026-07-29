"Mnie się ten serial całkiem podoba". Tusk "z uśmiechem" o rozłamie w PiS
Donald Tusk stwierdził, że "z uśmiechem" patrzy na konflikt wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i stwierdził, że podoba mu się "telenowela", jak nazywany jest rozłam w opozycyjnej partii. - Wiecie, każda telenowela budzi często negatywne emocje. (...) A mnie się ten serial całkiem podoba - powiedział premier.
W skrócie
- Donald Tusk stwierdził, że "z uśmiechem patrzy" na konflikt wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, porównując go do telenoweli. - Mnie się ten serial całkiem podoba - powiedział premier.
- Donald Tusk odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznając ten organ za wadliwy i zapowiadając działania mające na celu uzdrowienie tej instytucji.
- Premier poinformował o powołaniu Barbary Mróz-Gorgoń na stanowisko pełnomocniczki rządu ds. marki Polska.
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Premier Tusk ogłosił w środę powołanie profesor Barbary Mróz-Gorgoń na stanowisko pełnomocniczki rządu ds. marki Polska. Mróz-Gorgoń będzie odpowiadać za strategię promocyjną kraju.
Podczas konferencji szef rządu został zapytany o stosunek do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości i konfliktu pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim, a Mateuszem Morawieckim.
- Czytałem w internecie informacje o tym, co się dzieje między panami Morawieckim i Kaczyńskim i niektórzy mówią, że ten serial się przedłuża, jaki żałosny ten serial i tak dalej. Wiecie, każda telenowela budzi często negatywne emocje, że to jest kicz albo... - powiedział Donald Tusk.
- A mnie się ten serial całkiem podoba, muszę powiedzieć. I nie mam pojęcia, czy powstanie klub, czy nie, ale patrzę z uśmiechem na to, co się dzieje - dodał premier.
Donald Tusk o rozłamie w PiS. "Patrzę z uśmiechem"
Premier odpowiedział także na pytanie o środowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że rozporządzenie dostosowujące akty małżeństw na potrzeby małżeństw jednopłciowych jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Według Tuska to Trybunał Konstytucyjny jest wadliwy.
- Staram się nie komentować działań i pseudodecyzji Trybunału, który jest wadliwy. Dobrze wiemy, o co chodzi - stwierdził Donald Tusk.
- Będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Wtedy, kiedy odrodzi się prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, będziemy czasami pewnie w sporze, czasami zgadzając się, będziemy komentować działania - powiedział premier.
- W tej chwili pan Święczkowski (prezes TK - red.) i ci, którzy mu towarzyszą w tych działaniach, nie jest wart komentarza - dodał szef rządu.