W skrócie Donald Tusk stwierdził, że "z uśmiechem patrzy" na konflikt wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, porównując go do telenoweli. - Mnie się ten serial całkiem podoba - powiedział premier.

Donald Tusk odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznając ten organ za wadliwy i zapowiadając działania mające na celu uzdrowienie tej instytucji.

Premier poinformował o powołaniu Barbary Mróz-Gorgoń na stanowisko pełnomocniczki rządu ds. marki Polska.

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Premier Tusk ogłosił w środę powołanie profesor Barbary Mróz-Gorgoń na stanowisko pełnomocniczki rządu ds. marki Polska. Mróz-Gorgoń będzie odpowiadać za strategię promocyjną kraju.

Podczas konferencji szef rządu został zapytany o stosunek do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości i konfliktu pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim, a Mateuszem Morawieckim.

- Czytałem w internecie informacje o tym, co się dzieje między panami Morawieckim i Kaczyńskim i niektórzy mówią, że ten serial się przedłuża, jaki żałosny ten serial i tak dalej. Wiecie, każda telenowela budzi często negatywne emocje, że to jest kicz albo... - powiedział Donald Tusk.

- A mnie się ten serial całkiem podoba, muszę powiedzieć. I nie mam pojęcia, czy powstanie klub, czy nie, ale patrzę z uśmiechem na to, co się dzieje - dodał premier.

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Premier odpowiedział także na pytanie o środowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że rozporządzenie dostosowujące akty małżeństw na potrzeby małżeństw jednopłciowych jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Według Tuska to Trybunał Konstytucyjny jest wadliwy.

- Staram się nie komentować działań i pseudodecyzji Trybunału, który jest wadliwy. Dobrze wiemy, o co chodzi - stwierdził Donald Tusk.

- Będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Wtedy, kiedy odrodzi się prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, będziemy czasami pewnie w sporze, czasami zgadzając się, będziemy komentować działania - powiedział premier.

- W tej chwili pan Święczkowski (prezes TK - red.) i ci, którzy mu towarzyszą w tych działaniach, nie jest wart komentarza - dodał szef rządu.





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