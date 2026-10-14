W skrócie Mniej niż połowa respondentów wyraziła poparcie dla ponownego wprowadzenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w Polsce.

Wśród osób młodych (18-24 lata) przeważa niechęć do tego rozwiązania.

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa została zawieszona w 2009 roku. Obecnie armia opiera się na żołnierzach zawodowych i ochotnikach.

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Jak wynika z sondażu Opinia24 dla RMF FM, za przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej opowiada się 46 proc. pytanych.

Polacy, którzy chcą wznowienia tzw. poboru, nie są jednak zgodni, kogo powinien dotyczyć. 22 proc. respondentów wskazuje, że obowiązek należy nałożyć zarówno na mężczyzn, jak i kobiety, za to 24 proc. ankietowanych jest za wcielaniem do wojska wyłącznie mężczyzn.

Natomiast przeciwko przymusowemu poborowi jest 38 proc. badanych. Według nich armia powinna być całkowicie zawodowa. Pozostałe 16 proc. zapytanych nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Obowiązkowy pobór do wojska? Sondaż: Młodzi w większości przeciwko

Sprzeciw wobec przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wyraża większość młodych Polaków. W grupie 18-24 lata odsetek ten wyniósł 53 procent.

Przeciwko częściej są także osoby z wykształceniem średnim (44 proc.) i wyższym (45 proc.) oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej (47 proc.) - wynika z analizy agencji badań rynku i opinii społecznych Opinia24.

Uwzględniając podział ze względu na płeć, za przywróceniem obowiązkowej służby opowiada się 50 proc. mężczyzn, podczas gdy 35 proc. jest przeciwnych. Wśród kobiet poparcie dla tego rozwiązania wynosi 40 proc., a sprzeciw wyraża 41 proc.

Badanie Opinia24 zostało przeprowadzone dla RMF FM w dniach 5-7 października na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Zastosowano technikę mixed-mode: wywiady telefoniczne CATI oraz wywiady internetowe CAWI.

Czym jest zasadnicza obowiązkowa służba wojskowa?

Zasadnicza obowiązkowa służba wojskowa to powszechny pobór, podczas którego państwo kieruje zdolnych do służby obywateli do odbycia podstawowego szkolenia oraz służby w Wojsku Polskim. Obowiązek ten został w Polsce zawieszony w 2009 roku.

Obecnie zasady odbywania służby wojskowej reguluje ustawa o obronie ojczyzny. Zgodnie z ustawą służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie.



