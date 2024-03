Wtorek będzie nie tylko deszczowy i chłodny . Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dużej części kraju pojawią się gęste mgły . To jednak nie będzie jedyne pogodowe zagrożenie w najbliższych dniach. Duże zamieszanie mogą jeszcze spowodować przymrozki .

Pogoda na północy z gęstymi mgłami

Specjaliści z IMGW ostrzegają, że wkrótce może się pojawić więcej ostrzeżeń w związku z gęstymi mgłami . Z prognozy zagrożeń wynika, że jeszcze we wtorek pojawią się alerty pierwszego stopnia obejmujące całe województwa:

Według prognoz ostrzeżenia dla tych terenów mogą się utrzymać do godz. 7:30 w środę. Tego typu alerty dotyczą mgieł, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów oraz utrzymywać się przez co najmniej 8 godzin. W wielu miejscach zarówno kierowcy, jak i piesi będą musieli zachować szczególną ostrożność.