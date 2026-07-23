Minorowe nastroje w PiS. Morawiecki i Kaczyński się pogodzą? "Jestem pesymistą"

Łukasz Rogojsz
Joanna Mazur

Łukasz Rogojsz, Joanna Mazur

Rozłam czy przełom i konsolidacja? Zostało kilkanaście godzin. O północy mija postawione przez partię ultimatum. Posłowie muszą zdecydować - wybierają PiS czy stowarzyszenie Morawieckiego. Wcześniej jednak były premier spotka się z Jarosławem Kaczyńskim. Wiemy, co przed rozmową "ostatniej szansy" mówią dwie strony sporu. Emocje buzują.

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Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński na tle biało-czerwonych flag
Tarcia w PiS. Za kilka godzin mija ultimatum dane przez Jarosława KaczyńskiegoAdam Chelstowski Agencja FORUM

O północy mija ostateczny termin ultimatum, jakie dał posłom Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ruch prezesa PiS to pokłosie utworzenie przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój Plus".

O godzinie 12 w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie ma dojść do rozmowy Morawieckiego z Kaczyńskim. 

Wrze w PiS. Morawiecki ma spotkać się z Kaczyńskim. "Wysłaliśmy do niego ludzi"

Interia, pytając o szczegóły spotkania oraz wewnętrznej sytuacji w PiS, usłyszała od bliskiego współpracownika byłego premiera, że "prezes zgodził się na spotkanie, bo wysłaliśmy do niego ludzi z różnych naszych, nazwijmy to, środowisk metapolitycznych".

- Ludzi, którzy znają go od lat albo i dekad, żeby oni mu uświadomili: "Jarku, oszukują cię, nie znasz wszystkich faktów". I żeby mu powiedzieli, że to wcale nie jest tak, że lud pisowski stanie murem za nim i za "maślarzami" - opisuje Interii współpracownik Morawieckiego.

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Co więcej, usłyszeliśmy także, że wciąż jest "protokół rozbieżności" na poziomie technicznym. - Po stronie Nowogrodzkiej jest oczekiwanie, że muszą być podpisane oświadczenia i likwidacja stowarzyszenia. A to nie wchodzi w grę - przekazał Interii współpracownik byłego szefa rządu.

Jednocześnie nasz rozmówca zaznaczył: - Patrząc po tym, co się dzieje, po skali i po natężeniu wszystkiego, jestem pesymistą.

Jeszcze w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślał w mediach społecznościowych, że każdy parlamentarzysta i eurodeputowany, który chce pozostać w partii, "powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie". Jak dodał, brak dokumentu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym.

Tymczasem bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, z którym rozmawiała Interia, zaznacza, że "nasza dolna linia negocjacyjna to utrzymanie istnienia stowarzyszenia i brak oświadczeń o rezygnacji".

Prezes PiS dał ultimatum. Albo partia, albo stowarzyszenie

Z informacji Interii wynika, że Mateusz Morawiecki chce dojść do porozumienia i to on zabiegał o spotkanie z prezesem Kaczyńskim. Co więcej, dowiedzieliśmy się także, że wspomniane oświadczenia lojalnościowe mogą zmienić swoją formułę w kierunku tego, że "Rozwój Plus" jest think tankiem działającym w ramach Prawa i Sprawiedliwości.

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Jednak Rafał Bochenek podkreślał, że działalność w stowarzyszeniu "Rozwój Plus" jest "działalnością rozłamową i realizuje scenariusz pisany rękami wrogów, którzy chcą rozpadu szerokiego obozu polskich patriotów".

"Nie ulegajcie tej presji! Działajmy wspólnie w jednej partii na rzecz dobrej przyszłości naszej Ojczyzny. Czas na czyny, a nie słowa. Wyboru każdy dokonuje sam. Branie przykładu z ludzi szczególnie zaangażowanych w proces rozbijania partii jest ogromnym błędem, który może mieć konsekwencje na wiele lat" - apelował do posłów rzecznik PiS.

W ostatnich dniach Mateusz Morawiecki podkreślał, że nie zamierza opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie nie chce rezygnować też ze stowarzyszenia. Przemawiając na spotkaniu zorganizowanym przez klub "Gazety Polskiej" w Ulinie Wielkiej były szef rządu zwrócił się także do "intrygantów", aby przestali "wypychać nas z Prawa i Sprawiedliwości".

Ponadto Morawiecki nadmienił też, że robi wszystko, aby posłowie, którzy dołączyli do jego stowarzyszenia pozostali w PiS.

W zeszłym tygodniu członkowie "Rozwój Plus" zaznaczyli w liście skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. List podpisało w sumie 45 polityków ugrupowania - posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

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