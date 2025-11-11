Ministrowie wybuczeni podczas uroczystości. Szybka reakcja Kierwińskiego

W skrócie Podczas ceremonii wręczania nominacji generalskich na Placu Piłsudskiego ministrowie Marcin Kierwiński i Władysław Kosiniak-Kamysz zostali wybuczeni przez część zgromadzonych.

Kosiniak-Kamysz w swoim przemówieniu nawoływał do jedności, podkreślając znaczenie wspólnego dobra ponad różnicami politycznymi.

Kierwiński odniósł się do incydentu w mediach społecznościowych, dziękując za "doping" i obiecując dalsze działania.

Do incydentu doszło podczas ceremonii wręczania nominacji generalskich i admiralskich na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w której - obok prezydenta Karola Nawrockiego - wzięli udział także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Podczas wyczytania nazwiska ministrów część zgromadzonych zaczęła buczeć i gwizdać. Zachowanie to powtórzyło się chwilę później, kiedy do mównicy podszedł sam szef MON.

- Krzyk, gwizd nie dały wolności. To praca, modlitwa w sanktuariach od Częstochowy po Gietrzwałd, gdzie poszła pierwsza iskra. To wymodlenie w chacie chłopskiej, gdzie pacierz zawsze był w naszym ojczystym języku - powiedział wicepremier, odnosząc się do zachowania tłumu.

- Dziś stoimy wspólnie pomimo tego, że mamy różne poglądy i różnie głosujemy. Ale wspólny, święty mianownik, Polska, jest nie do zmazania przez jakiekolwiek złe emocje - dodał Kosiniak-Kamysz. Jego przemówienie nie było dalej zakłócane.

Niedługo później sprawę skomentował także Marcin Kierwiński w mediach społecznościowych.

"Agresywne reakcje wielbicieli PiS pokazują jedynie, że dobrze wykonuje swoją pracę. Dziękuję za ten doping. I obiecuję więcej..." - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

