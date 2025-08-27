W skrócie Podczas konferencji prasowej ministrowie Donalda Tuska przedstawili kwestie, które zostały omówione na Radzie Gabinetowej z Karolem Nawrockim.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił m.in. wzrost wydatków na bezpieczeństwo oraz znaczenie silnej armii, sojuszy i społeczeństwa.

Później poruszono też tematy energetyki jądrowej, relacji handlowych z Ukrainą i umowę z Mercosur.

- Dzisiaj na Radzie Gabinetowej rozmawialiśmy o tych sprawach wskazanych przez prezydenta. Zacznę od bezpieczeństwa (...) radykalny wzrost wydatków na bezpieczeństwo. Budżet tego roku jest dwa razy większy, niż budżet 2022 r. W przyszłym roku będzie to trzy razy więcej - powiedział szef MON.

- W naszej umowie koalicyjnej wskazaliśmy trzy najważniejsze tematy związane z bezpieczeństwem. Silna armia, sojusze i społeczeństwo. Pod to dedykujemy nasze budżety, programy - dodał.

Na konferencji prasowej po Radzie Gabinetowej pojawili się rzecznik rządu Adam Szłapka, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, szef resortu energii Miłosz Motyka, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Ministrowie po spotkaniu z Nawrockim. Przedstawiono zagadnienia spotkania

Dalej głos zabrał Radosław Sikorski. Jak powiedział, na Radzie Gabinetowej omówiono tematy związane z działem europejskim, który wcześniej należał do kompetencji Adama Szłapki.

- Polska będzie głosowała przeciwko przyjęciu tej umowy w Radzie Europejskiej - dodał, nawiązując do umowy z Mercosur. Zaznaczył jednak, że nie wiadomo, kiedy głosowanie zostanie przeprowadzone. - Druga kwestia, która interesowała pana prezydenta to stosunki handlowe z Ukrainą - wyjaśnił.

- W trakcie Rady Gabinetowej rozmawialiśmy oczywiście o finansach publicznych. Szef kancelarii stwierdził, iż nie wszystkie odpowiedzi wybrzmiały (...) liczby są tutaj jednoznaczne. Dochody budżetowe rosną dwucyfrową dynamiką (...) Nasza gospodarka wyraźnie przyspiesza - powiedział natomiast szef resortu finansów Andrzej Domański.

Z kolei jak powiedział Miłosz Motyka, "budujemy elektrownię atomową, ponieważ to fundament bezpieczeństwa energetycznego Polski". - Zagwarantujemy Polkom i Polakom stabilne dostawy energii, po akceptowalnych cenach - dodał.

Kulisy Rady Gabinetowej z prezydentem. "Część ministrów wydawała się znudzona"

- Nie było żadnego politycznego pohukiwania czy pokrzykiwania. Momentami część ministrów wydawała się nawet znudzona - ujawnił Interii jeden z rozmówców, który uczestniczył podczas Rady Gabinetowej z prezydentem Karolem Nawrockim.

Z ustaleń Kamili Baranowskiej wynika, że nie wszyscy ministrowie zabierali głos podczas Rady. W sprawach budżetu i stanu finansów publicznych ze strony rządu wypowiadał się głównie minister finansów Andrzej Domański. Ze strony prezydenckiej głos zabierali doradcy prezydenta m.in. Paweł Gruza i Leszek Skiba.

Prezydent Nawrocki w części otwartej dla mediów, podkreślał chęć rozliczenia rządu z obietnic i stworzenie aktualnej mapy tych obietnic.

- Trochę słabo to wybrzmiało, ale będziemy to podnosić konsekwentnie, aby rząd zaktualizował swoje obietnice i stworzył aktualną mapę tych obietnic. To dla Tuska najbardziej niewygodny temat, dlatego go nie odpuścimy - mówi nam rozmówca z Pałacu Prezydenckiego.

