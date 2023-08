Ministrowie na granicy z Białorusią. "To miejsce symboliczne"

Następnie ministrowie udali się do Usnarza Górnego , gdzie wygłosili oświadczenie dla mediów.

Odprawa na granicy polsko-białoruskiej. Incydent podczas wypowiedzi M. Błaszczaka

- Usnarz Górny to miejsce symboliczne, jeśli mówimy o ataku hybrydowym, który rozpoczął się dwa lata temu. To atak, który poprzedzał wojnę w Ukrainie - to był atak na wolny świat skoordynowany na Kremlu - powiedział Mariusz Błaszczak.