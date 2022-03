Obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie skorzystać ze szczepień ochronnych dla dzieci na odrę, świnkę, różyczkę, błonicę, tężec, krztusiec, poliomyelitis, WZW B oraz przeciw SARS-CoV-2 - podało Ministerstwo Zdrowia.

"Zachęcam wszystkich obywateli Ukrainy do darmowych szczepień przeciw COVID-19 i szczepienia dzieci w ramach polskiego kalendarza szczepień obowiązkowych" - napisał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Na twitterowym profilu MZ pojawiło się wideo w języku ukraińskim na temat darmowych szczepień w Polsce:

Kto powinien się zaszczepić?

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, szef resortu zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19. roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

Reklama

W przypadku braku szczepień u dziecka rodzice lub opiekunowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 r.

Ponadto MZ, mając na uwadze rekomendację Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 7 marca br., informuje, że szczepienia dla osób z Ukrainy powinny być realizowane szczepionkami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 zgodnie ze wskazaniami i schematem postępowania realizowanym w Polsce.