Do tych doniesień odniosło się w sobotę Ministerstwo Edukacji Narodowej. "Szkoła jest miejscem, które powinno być wolne od prowadzenia kampanii wyborczej i happeningów politycznych . Wtargnięcie do szkoły podstawowej w Warszawie na Bielanach, które potem wprost wykorzystano do ataku na kandydata w wyborach, jest niedopuszczalne " - skomentował resort edukacji.

Ministerstwo zapewnia, że we współpracy z kuratoriami oświaty i samorządami dołoży wszelkich starań, żeby nikt nie zakłócał przebiegu egzaminów w szkołach , w tym rozpoczynającego się we wtorek egzaminu ósmoklasisty.

Grzegorz Pietruczuk zapowiedział, że w przyszłym tygodniu wniesie skargę do marszałka Sejmu Szymona Hołowni na zachowanie posła Kowalskiego i do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wPolsce24 "za obelżywe wypowiedzi w kierunku pani dyrektor". Zapowiedział, że zwróci się też do policji o zabezpieczenie terenu szkoły w najbliższy wtorek, kiedy rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty, aby - jak zaznaczy "nie dopuścić do podobnej sytuacji".