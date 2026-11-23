W skrócie Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o pisemne wyjaśnienie zastrzeżeń wobec zawetowanej ustawy o bezpiecznym internecie.

Prezydent Karol Nawrocki 13 listopada zawetował nowelizację wdrażającą Akt o usługach cyfrowych, uzasadniając to obawą przed nadmiernym rozszerzeniem kompetencji urzędniczych.

Gawkowski odrzucił zarzuty o wprowadzanie cenzury, podkreślając, że przepisy przewidują nadzór sądu nad decyzjami o usuwaniu nielegalnych treści, takich jak mowa nienawiści czy pedofilia.

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- Dzisiaj podpisałem pismo. Zwróciłem się oficjalnie do pana prezydenta, żeby wskazał też na piśmie, co mu się w tej ustawie o bezpiecznym internecie nie podoba. Ja już nie chcę się bawić w kotka i myszkę, że pan prezydent mówi jedno, jego zaplecze drugie, trzecie PiS. Niech to wszystko będzie zapisane, opisane, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto w tej sprawie manipuluje - powiedział Gawkowski na antenie TVN 24.

Minister podkreślił, że ustawa ma służyć ochronie użytkowników internetu przed treściami takimi jak materiały pedofilskie, patostreamy nawołujące do samobójstwa, groźby karalne, mowa nienawiści czy promocja handlu ludźmi. Odrzucił zarzuty, że przepisy wprowadzają cenzurę, wskazując, że przewidują nadzór sądu nad decyzjami dotyczącymi usuwania treści.

DSA. Minister cyfryzacji z wnioskiem do prezydenta

Według Gawkowskiego nowe regulacje zobowiązywałyby platformy do niezwłocznego usuwania nielegalnych materiałów po zgłoszeniu, a za brak reakcji groziłyby im wysokie kary finansowe.

Obecnie - jak mówił - to same platformy decydują, kiedy usunąć zgłoszone treści, co może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Gawkowski stwierdził ponadto, że sprzeciw wobec ustawy może wynikać z politycznego poparcia dla środowisk, które - jak ocenił - wykorzystują treści nacechowane nienawiścią. Zapewnił, że jest gotowy do rozmów z prezydentem, ale oczekuje, że jego zastrzeżenia zostaną przedstawione w formie pisemnej.

Prezydent zawetował ustawę wdrażającą DSA. "Nie będę ulegał szantażom"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował 13 listopada nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), która miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym mowę nienawiści. To już drugie weto prezydenta do podobnej ustawy. Po wecie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział kolejny projekt dotyczący bezpieczeństwa w sieci.

Uzasadniając decyzję o zawetowaniu noweli, prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że "nie będzie ulegał szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność". Zwrócił uwagę, że na końcowym etapie prac w Senacie ponownie rozszerzono kompetencje urzędnicze w zakresie blokowania treści. Argumentował, że to kompetencja szczególnie wrażliwa, a jej nadużycie może doprowadzić do ograniczenia debaty publicznej.

Prezydent powiedział, że państwo ma obecnie możliwość ochrony społeczeństwa w tym zakresie, natomiast proponowana nowelizacja jest "próbą nadużycia władzy, by zabezpieczyć własne, polityczne interesy".

Zawetowaną nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.



