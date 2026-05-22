Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek ogłosił swoją decyzję wpisem, który opublikował w mediach społecznościowych chwilę po godzinie 11.

"Podjąłem decyzję o zawieszeniu Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych - prok. Tomasza Janeczka. To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu" - stwierdził.

"Albo służysz Rzeczpospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje. Proste" - podsumował.

