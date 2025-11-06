Minister Żurek zaprezentował nową ustawę. "Przełomowa"
Waldemar Żurek pokazał projekt nowelizacji Krajowej Rady Sądownictwa. Jak przekazał, obecna KRS "została zdemontowana" przez poprzednią ekipę rządzącą. - Mam nadzieję, że będzie to ustawa przełomowa - podkreślił minister. Na konferencji zaprezentował również nowego wiceministra sprawiedliwości Sławomira Pałkę.
W skrócie
- Minister Waldemar Żurek zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o KRS, podkreślając konieczność przyspieszenia pracy sądów i przywrócenia praworządności.
- Założenia noweli zakładają powrót do wyboru większości członków KRS przez sędziów oraz wprowadzenie parytetu reprezentacji sądów.
- Nowa ustawa przewiduje także powołanie Rady Społecznej, która ma monitorować pracę KRS, angażując przedstawicieli wielu środowisk prawniczych i organizacji pozarządowych.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w czwartek rano zaprezentował założenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
- Celem nadrzędnym jest to, żeby w sądach sprawy znacznie przyspieszyły. Widzimy, co się dzieje. Wielokrotne uchylanie spraw - mówił Żurek, wskazując na problem tzw. neosędziów i składane wnioski o ich wyłączanie ze spraw.
- Mam nadzieję, że będzie to ustawa przełomowa - zaznaczył. Przy okazji przedstawił wiceministra Sławomira Pałkę, byłego sędziego.
Strona rządowa uważa, że w 2018 roku niezgodnie z Konstytucją skrócono kadencję członków KRS, zaś obecny skład gremium został ustalony w sposób wadliwy.
- Kluczem tego zamachu na państwo prawa było skrócenie zwykłą ustawą konstytucyjnej kadencji KRS. To była rzecz bez precedensu - tłumaczył minister sprawiedliwości. - (Ówczesna koalicja - red.) Nie miała większości konstytucyjnej, ale zwykłymi ustawami próbowała zniszczyć państwo prawa - dodał.
Nowelizacja ustawy o KRS. Waldemar Żurek przedstawił założenia
Waldemar Żurek przypomniał, że polska Krajowa Rada Sądownictwa została usunięta z europejskiej sieci krajowych rad sądownictwa. Na załączonej grafice pokazał też, jakie zmiany wprowadzili poprzednicy. 15 z 25 członków KRS do 2018 roku wybierali sędziowie. Po zmianach 15 członków gremium dotychczas wybieranych przez sędziów jest wybieranych przez polityków.
Zgodnie z Konstytucją 10 pozostałych miejsc w KRS zajmuje: czterech posłów wybieranych przez Sejm, dwóch senatorów wybieranych przez Senat, jedna osoba powoływana przez prezydenta, minister sprawiedliwości, I prezes SN oraz prezes NSA.
Minister sprawiedliwości przedstawił założenia nowelizacji ustawy o KRS. Kandydować do organu będzie mógł sędzia z 10-letnim stażem, w tym co najmniej pięcioletnim w sądzie, w którym dotychczas orzeka.
W nowej Krajowej Radzie Sądownictwa ma być sześć miejsc dla przedstawicieli sądów rejonowych, trzech dla członków sądów okręgowych, dwóch dla zasiadających w sądach apelacyjnych oraz po jednym z sądów: wojskowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojskowych sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego.
Kandydatów na członków KRS będą mogli zgłosić: grupa czynnych sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Krajowa Rada Notarialna.
Krajowa Rada Sądownictwa. Minister przedstawił założenia nowej ustawy. "To jest zupełne novum"
- Mamy już zupełną zmianę. Każdy sędzia w Polsce, bez względu na sąd, będzie miał prawo wyboru, więc wybory stają się powszechne dla sędziów, to jest zupełne novum - mówił minister Żurek. Wybory będzie nadzorować Państwowa Komisja Wyborcza. PKW zliczy również głosy.
Każdy sędzia będzie mógł oddać głos na maksymalnie 15 kandydatów zgodnie z przyjętym w ustawie parytetem reprezentacji poszczególnych sądów. Kadencja nowej KRS rozpocznie się dzień po ogłoszeniu wyników wyborów.
Jednym z założeń projektu nowelizacji ustawy jest powołanie Rady Społecznej, która "będzie patrzeć KRS na ręce". Zostanie ustanowiona na równoległą czteroletnią kadencję, będzie doradzać przy rozpatrywaniu i ocenie kandydatów na sędziów i asesorów oraz zapewni czynny udział organizacji obywatelskich i zawodowych w procesie oceny kandydatów.
W składzie Rady Społecznej znajdą się osoby wskazane przez: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Komorniczą, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, RPO, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego (wyznaczy trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych).
Waldemar Żurek wyraził nadzieję, że Karol Nawrocki podpisze ustawę o KRS, jeśli ta przejdzie przez parlament. - Apeluję do wszystkich sił politycznych, żebyśmy się zjednoczyli przy uchwaleniu tej ustawy - zakończył.