W skrócie Minister Waldemar Żurek zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o KRS, podkreślając konieczność przyspieszenia pracy sądów i przywrócenia praworządności.

Założenia noweli zakładają powrót do wyboru większości członków KRS przez sędziów oraz wprowadzenie parytetu reprezentacji sądów.

Nowa ustawa przewiduje także powołanie Rady Społecznej, która ma monitorować pracę KRS, angażując przedstawicieli wielu środowisk prawniczych i organizacji pozarządowych.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w czwartek rano zaprezentował założenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

- Celem nadrzędnym jest to, żeby w sądach sprawy znacznie przyspieszyły. Widzimy, co się dzieje. Wielokrotne uchylanie spraw - mówił Żurek, wskazując na problem tzw. neosędziów i składane wnioski o ich wyłączanie ze spraw.

- Mam nadzieję, że będzie to ustawa przełomowa - zaznaczył. Przy okazji przedstawił wiceministra Sławomira Pałkę, byłego sędziego.

Strona rządowa uważa, że w 2018 roku niezgodnie z Konstytucją skrócono kadencję członków KRS, zaś obecny skład gremium został ustalony w sposób wadliwy.

- Kluczem tego zamachu na państwo prawa było skrócenie zwykłą ustawą konstytucyjnej kadencji KRS. To była rzecz bez precedensu - tłumaczył minister sprawiedliwości. - (Ówczesna koalicja - red.) Nie miała większości konstytucyjnej, ale zwykłymi ustawami próbowała zniszczyć państwo prawa - dodał.

Waldemar Żurek przypomniał, że polska Krajowa Rada Sądownictwa została usunięta z europejskiej sieci krajowych rad sądownictwa. Na załączonej grafice pokazał też, jakie zmiany wprowadzili poprzednicy. 15 z 25 członków KRS do 2018 roku wybierali sędziowie. Po zmianach 15 członków gremium dotychczas wybieranych przez sędziów jest wybieranych przez polityków.

Zgodnie z Konstytucją 10 pozostałych miejsc w KRS zajmuje: czterech posłów wybieranych przez Sejm, dwóch senatorów wybieranych przez Senat, jedna osoba powoływana przez prezydenta, minister sprawiedliwości, I prezes SN oraz prezes NSA.

Minister sprawiedliwości przedstawił założenia nowelizacji ustawy o KRS. Kandydować do organu będzie mógł sędzia z 10-letnim stażem, w tym co najmniej pięcioletnim w sądzie, w którym dotychczas orzeka.

W nowej Krajowej Radzie Sądownictwa ma być sześć miejsc dla przedstawicieli sądów rejonowych, trzech dla członków sądów okręgowych, dwóch dla zasiadających w sądach apelacyjnych oraz po jednym z sądów: wojskowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojskowych sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego.

Kandydatów na członków KRS będą mogli zgłosić: grupa czynnych sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Krajowa Rada Notarialna.

- Mamy już zupełną zmianę. Każdy sędzia w Polsce, bez względu na sąd, będzie miał prawo wyboru, więc wybory stają się powszechne dla sędziów, to jest zupełne novum - mówił minister Żurek. Wybory będzie nadzorować Państwowa Komisja Wyborcza. PKW zliczy również głosy.

Każdy sędzia będzie mógł oddać głos na maksymalnie 15 kandydatów zgodnie z przyjętym w ustawie parytetem reprezentacji poszczególnych sądów. Kadencja nowej KRS rozpocznie się dzień po ogłoszeniu wyników wyborów.

Jednym z założeń projektu nowelizacji ustawy jest powołanie Rady Społecznej, która "będzie patrzeć KRS na ręce". Zostanie ustanowiona na równoległą czteroletnią kadencję, będzie doradzać przy rozpatrywaniu i ocenie kandydatów na sędziów i asesorów oraz zapewni czynny udział organizacji obywatelskich i zawodowych w procesie oceny kandydatów.

W składzie Rady Społecznej znajdą się osoby wskazane przez: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Komorniczą, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, RPO, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego (wyznaczy trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Waldemar Żurek wyraził nadzieję, że Karol Nawrocki podpisze ustawę o KRS, jeśli ta przejdzie przez parlament. - Apeluję do wszystkich sił politycznych, żebyśmy się zjednoczyli przy uchwaleniu tej ustawy - zakończył.

