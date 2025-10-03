W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił nowelizację regulaminu sądów powszechnych.

Nowe zasady mają zapewnić szybsze rozprawy oraz większą niezależność i przejrzystość działania sądów.

Zmiany budzą kontrowersje wśród opozycji, szczególnie w kwestii sposobu przydziału sędziów do spraw.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w piątek podzielił się w mediach społecznościowych swoją oceną najnowszej zmiany regulaminu funkcjonowania sądów powszechnych.

"Szybsze rozprawy, krótsze kolejki i wyroki wydawane w pełni legalnych składach. O tym właśnie jest nowelizacja" - przekazał.

Minister zaznaczył, że był sędzią i zna problemy, które "od lat toczą polskie sądy".

"Ziobro i jego ludzie mówią dziś o 'sądach na telefon'. Skądś to znamy, w końcu to oni wymieniali prezesów faxem i obsadzili neo-KRS, niszcząc zasadę kolegialności i niezależności" - napisał minister.

Żurek przekazał, że wie z praktyki, że "losowanie całych trójek paraliżowało pracę sądów".

"Obywatel zyskuje pewność". Żurek o najnowszych zmianach w sądach

"Jeden sędzia był przypisany do kilkunastu składów, a obywatel czekał latami na wyrok. Dlatego zostaje losowanie referenta przez SLPS, a reszta składu dobierana jest według jasnych i przejrzystych zasad, ustalonych przez prezesa sądu i zaopiniowanych przez kolegium" - przekazał Waldemar Żurek.

Minister ocenił, że "o wiele bezpieczniej dla obywatela jest, gdy skład będzie częściowo dobierany według reguł określonych w każdym sądzie niż poprzez centralny system sterowany z Warszawy".

Żurek zaznaczył, że są to zmiany w zgodzie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Podkreślił, że przypomina ono, iż "obywatel ma prawo do sądu ustanowionego zgodnie z prawem".

"Dlatego eliminujemy ryzyko wyroków wydawanych przez nielegalne składy, a obywatel zyskuje pewność, że jego sprawa będzie rozpoznana szybko i przez niezależny sąd" - podsumował szef MS.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące regulamin urzędowania sądów opublikowano w Dzienniku Ustaw we wtorek. Nowelizacja odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

Zmiana wzbudziła kontrowersje i krytykę ze strony opozycyjnych polityków. Wskazywali oni m.in. na dodany do regulaminu zapis stanowiący, że "przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu".

