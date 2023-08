Nie milkną echa piątkowego wpisu Adama Niedzielskiego w mediach społecznościowych. Oprócz tysięcy internautów, lekarzy oraz polityków zareagowała m.in. Naczelna Izba Lekarska, przekazując informację o zamiarze złożenia zawiadomienia do prokuratury. Teraz do sprawy odniósł się prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, który w piśmie do premiera ocenił, że zachowanie ministra zdrowia to "jawne złamanie Konstytucji RP" i zwrócił się do szefa rządu o "wyciągnięcie konsekwencji".