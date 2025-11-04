W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił decyzję o zawieszeniu sędziego Jakuba Iwańca po incydencie drogowym pod wpływem alkoholu.

Prokuratura potwierdziła, że sędzia prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i doszło do kolizji.

Żurek podkreślił konieczność stosowania jasnych zasad oraz brak taryfy ulgowej dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

O swojej decyzji Waldemar Żurek poinformował za pośrednictwem nagrania opublikowanego w serwisie X. - Moi drodzy, rzecznik dyscyplinarny dla sędziów to taka osoba, która powinna świecić przykładem, powinna przestrzegać prawa - powiedział minister.

- On ma ścigać sędziów, kiedy łamią pewne zasady, kiedy nie stosuje się wobec nich Kodeksu karnego, ale naruszają chociażby zasady etyki - kontynuował, nawiązując do funkcji wykonywanej przez sędziego Jakuba Iwańca.

Sędzia Jakub Iwaniec zawieszony. Waldemar Żurek: Nie ma świętych krów

- Okazuje się, że widzieliśmy ostatnio sytuację, kiedy pan sędzia Iwaniec, jak twierdzi prokuratura, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, doprowadził do kolizji - powiedział Żurek, dodając że prokuratura "nie chciała pokazywać twardych dowodów", ale została do tego niejako wywołana poprzez "atak" pełnomocnika Iwańca.

Minister sprawiedliwości poinformował też, że podjął decyzję o zawieszeniu sędziego.

- Musimy stosować jasne zasady. Nie ma świętych krów. Każdy, który złamie prawo musi ponosić odpowiedzialność. Nieważne, czy jest sędzią, czy jest Kowalskim, który sędzią nie jest. Pozdrawiam - skwitował Żurek.

We wtorek Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenia o przerwie w czynnościach pełnionych przez sędziego Jakuba Iwańca. W połowie ubiegłego miesiąca wydała je prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów.

Pod koniec października prokurator wystąpił zaś do SN o uchylenie mu immunitetu.

Prokuratura twierdzi, że sędzia doprowadził do kolizji pod wpływem alkoholu

Do kolizji doszło w nocy z 12 na 13 października - samochód uderzył w drzewo w miejscowości Rejowiec Fabryczny. Świadkowie wskazali, że za kierownicą siedział sędzia Jakub Iwaniec.

Wcześniej pełnomocnik sędziego oświadczył, że był on jedynie pasażerem, a feralnego wieczora do domu odwieźli go znajomi. Ustalenia śledczych przeczą jednak tym twierdzeniom.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że badanie Iwańca wykazało, że miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazał wkrótce później we wpisie w mediach społecznościowych, że dopilnuje, by w sprawie dochowana została "stanowczość prokuratury", ale i "prawo do obrony i skrupulatność w zbieraniu dowodów".

