Minister zdecydował w sprawie sędziego Iwańca. "Nie ma świętych krów"

- Dzisiaj podjąłem decyzję o tym, że sędzia Iwaniec musi zostać zawieszony. Musimy stosować jasne zasady. Nie ma świętych krów - poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Prokuratura twierdzi, że sędzia Jakub Iwaniec doprowadził do kolizji, będąc pod wpływem alkoholu.

  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił decyzję o zawieszeniu sędziego Jakuba Iwańca po incydencie drogowym pod wpływem alkoholu.
  • Prokuratura potwierdziła, że sędzia prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i doszło do kolizji.
  • Żurek podkreślił konieczność stosowania jasnych zasad oraz brak taryfy ulgowej dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
O swojej decyzji Waldemar Żurek poinformował za pośrednictwem nagrania opublikowanego w serwisie X. - Moi drodzy, rzecznik dyscyplinarny dla sędziów to taka osoba, która powinna świecić przykładem, powinna przestrzegać prawa - powiedział minister.

- On ma ścigać sędziów, kiedy łamią pewne zasady, kiedy nie stosuje się wobec nich Kodeksu karnego, ale naruszają chociażby zasady etyki - kontynuował, nawiązując do funkcji wykonywanej przez sędziego Jakuba Iwańca.

Sędzia Jakub Iwaniec zawieszony. Waldemar Żurek: Nie ma świętych krów

- Okazuje się, że widzieliśmy ostatnio sytuację, kiedy pan sędzia Iwaniec, jak twierdzi prokuratura, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, doprowadził do kolizji - powiedział Żurek, dodając że prokuratura "nie chciała pokazywać twardych dowodów", ale została do tego niejako wywołana poprzez "atak" pełnomocnika Iwańca.

Minister sprawiedliwości poinformował też, że podjął decyzję o zawieszeniu sędziego.

- Musimy stosować jasne zasady. Nie ma świętych krów. Każdy, który złamie prawo musi ponosić odpowiedzialność. Nieważne, czy jest sędzią, czy jest Kowalskim, który sędzią nie jest. Pozdrawiam - skwitował Żurek.

