W skrócie Gideon Sa'ar oskarżył Radosława Sikorskiego o ignorancję i odrzucił jego wypowiedzi na temat Sił Obronnych Izraela.

Spór dotyczył między innymi oskarżeń Sikorskiego o zbrodnie wojenne izraelskich żołnierzy oraz incydentu z flagą Izraela w polskim parlamencie.

Radosław Sikorski poinformował, że potępił kontrowersyjne wystąpienie posła Konfederacji tego samego dnia, w którym miało ono miejsce.

W poniedziałek Radosław Sikorski odniósł się do oświadczenia Gideona Sa'ara w sprawie zniszczenia figury ukrzyżowanego Chrystusa, czego żołnierz Izraela dopuścił się w Libanie. Szef polskiego MSZ skomentował przeprosiny ministra spraw zagranicznych Izraela, uznając, iż izraelscy wojskowi sami "przyznają się do popełniania zbrodni wojennych".

"Dobrze, że minister Sa'ar szybko przeprosił, było za co. Należy ukarać tego żołnierza, ale i wyciągnąć wnioski wobec sposobu, w jaki są formowani. Żołnierze IDF sami przyznają się do zbrodni wojennych. Zabijali nie tylko cywilnych Palestyńczyków, ale nawet własnych zakładników" - przekazał.

Gideon Sa'ar skrytykował Radosława Sikorskiego. "Bezpodstawne i zniesławiające"

Na wpis Sikorskiego odpowiedział jego odpowiednik z Izraela, który oskarżył wicepremiera ignorancję. Ocenił, że żadna z armii państw zachodnich nie walczy z terroryzmem "w sposób bardziej precyzyjny i na podstawie lepszych danych wywiadowczych", niż IDF, co ma przekładać się na ograniczenie liczby zabitych cywili.

Sa'ar podkreślił, że "wypadki operacyjne", w których giną niewinni cywile, są elementem każdej wojny. "Zdecydowanie odrzucam twoje bezpodstawne i zniesławiające oświadczenia pod adresem Sił Obronnych Izraela. To, co napisałeś, świadczy o ignorancji i głębokim braku zrozumienia" - zwrócił się do Sikorskiego.

"Stosunek ofiar terrorystów do ofiar cywilnych jest korzystniejszy niż w jakiejkolwiek innej armii Zachodu. Właściwie lepszy niż w jakiejkolwiek innej sile bojowej na świecie" - skwitował Sa'ar.

Szef dyplomacji Izraela przypomniał incydent z Berkowiczem. Sikorski odpowiedział

Sa'ar zwrócił się także do Sikorskiego, by ten osobiście potępił sejmowe wystąpienie Konrada Berkowicza, który w zeszłym tygodniu wystąpił w Sejmie z flagą Izraela, na której miejsce gwiazdy Dawida zajęła swastyka.

"Sugeruję, abyś zamiast moralizować, osobiście potępił haniebny przejaw antysemityzmu, który widzieliśmy w polskim parlamencie w zeszłym tygodniu" - przekazał Sa'ar, zaznaczając, że "należy zachować ostrożność, wygłaszając nieodpowiedzialne oświadczenia, które mogą ostatecznie prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji".

Sikorski postanowił jeszcze raz zwrócić się do izraelskiego ministra, informując go, iż potępił wystąpienie polityka Konfederacji tego samego dnia, którego do niego doszło.

"(Berkowicz) został ukarany przez marszałka Sejmu. Co do reszty, jeśli to nie skłoni was do wprowadzenia zmian w szkoleniu żołnierzy, nie mogę wam pomóc" - odpowiedział Sikorski, złączając artykuł z "Haaretz", w którym izraelski weteran opisuje swoją traumę po służbie w IDF.

