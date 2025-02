Minister uderza w episkopat. "Namawiałabym na ścieżkę praworządności"

Oprac.: Bartłomiej Kwapisz Aktualizacja

- Namawiałabym na ścieżkę praworządności, a nie na ścieżkę niepraworządności. Droga, którą obiera dzisiaj episkopat, po raz kolejny pokazuje, że wybiera on niestety tę ścieżkę, która odbiega od przepisów prawa - powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, odnosząc się do działań episkopatu, dotyczących rozporządzenia wprowadzającego jedną godzinę religii tygodniowo. Wiceprzewodniczący KEP abp Józef Kupny zapowiedział, że polski Kościół odwoła się w tej sprawie do instytucji międzynarodowych.