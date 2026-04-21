W skrócie Minister Paulina Hennig-Kloska zapewniła, że program "Czyste Powietrze" jest bezpieczny dla beneficjentów i finansów publicznych dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom.

Wskazano, że program "Czyste Powietrze" został czasowo wstrzymany w listopadzie 2024 roku, przebudowany i wznowiony w 2025 roku na nowych zasadach, a proces obsługi wniosków został uporządkowany.

CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej zabezpieczyło dokumentację dotyczącą programu z okresu od 1 czerwca 2021 roku w związku z prowadzeniem postępowania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Mogę powiedzieć, że program "Czyste Powietrze" jest bezpieczny dla ludzi i bezpieczny dla finansów publicznych. Wprowadziliśmy wiele szereg bezpieczników, które mają chronić beneficjentów - powiedziała wtorkowej na konferencji minister Paulina Hennig-Kloska.

Jak wskazała, w ostatnich dwóch latach resort prowadził działania naprawcze programu, który wcześniej - jej zdaniem - był narażony na nadużycia i wyłudzenia. Minister przypomniała o licznych przypadkach oszustw, w których beneficjenci byli poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców, co skutkowało niezrealizowanymi inwestycjami i stratami finansowymi.

Program "Czyste Powietrze". Hennig-Kloska zabrała głos po akcji CBA

Hennig-Kloska zwróciła uwagę na zmiany wprowadzone w latach 2022-2023, które - według obecnego kierownictwa ministerstwa - doprowadziły do "rozszczelnienia" programu. Wśród nich wymieniła m.in. wprowadzenie mechanizmu prefinansowania bez odpowiednich zabezpieczeń oraz zniesienie limitów kosztów jednostkowych, co miało sprzyjać zawyżaniu cen usług i materiałów.

Jak przypomniała, w listopadzie 2024 roku program został czasowo wstrzymany i gruntownie przebudowany, a następnie wznowiony w 2025 roku na nowych zasadach. Podkreśliła również, że jednym z kluczowych efektów zmian jest uporządkowanie procesu obsługi wniosków.

- Natomiast dzisiaj mogę też pochwalić się dobrą wiadomością, że myśmy "rozkolejkowali" tak zwane wnioski o płatność. Pamiętacie państwo często na komisjach sejmowych komisjach ochrony środowiska rozmawialiśmy o kolejkach w obsłudze wniosków o płatność. One miały miejsce, ponieważ oglądaliśmy każdą fakturę i każdą złotówkę czasami trzy razy, pytając o poszczególne pozycje wykonawców czy beneficjentów - powiedziała Hennig-Kloska.

Zapewniła, że obecnie zarówno nowe wnioski o dofinansowanie, jak i płatności są obsługiwane na bieżąco.

CBA w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Zabezpieczyli dokumenty

"Na polecenie Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CBA zabezpieczają od rana dokumentację z okresu od 1 czerwca 2021 roku dotyczącą programu 'Czyste Powietrze'" - informował we wtorek - przed konferencją Hennig-Kloski - rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

W akcji brali udział agenci CBA i przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dobrzyński przypomniał, że program "Czyste Powietrze" jest współfinansowany ze środków unijnych.

"Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Europejską w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu 'Czyste Powietrze'" - sprecyzował rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski.

Jak tłumaczył we wpisie na platformie X, zmiany w programie "Czyste Powietrze" poczynione w 2022 i 2023 roku "stały się źródłem późniejszych problemów beneficjantów i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców".

