Adam Niedzielski pytany w czwartek o powrót dzieci do szkoły 10 stycznia odparł: "Chciałbym powiedzieć, ze 100-procenotwą pewnością, że tak będzie i to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale my cały czas bardzo uważnie obserwujemy, co się dzieje, jeśli chodzi o rozwój infekcji związanych z Omikronem".

- Pierwsze informacje, które słyszymy lub które widzimy w literaturze naukowej mówią o tym, że wirus jest bardziej zakaźny, chociaż z drugiej strony docierające do nas sygnały mówią o tym, że liczba, czy procent hospitalizacji jest nieco mniejszy niż w przypadku Delty - podkreślił minister.

Reklama

Niedzielski: Omikron zacznie dominować prawdopodobnie w styczniu

Szef MZ poinformował dalej, że "nasze prognozy, które widzimy na modelach, czy na prognozach eksperckich, mówią o tym, że ewentualne przesilenie, czyli ta sytuacja, w której zacznie już na masową skalę pojawiać się Omikron zacznie się tak dziać pod koniec stycznia".

- Jeżeli ten scenariusz byłby realizowany, tak jak zakładamy, że ewentualne przesilenie może pojawić się w styczniu, to dzieci raczej do szkoły wrócą na ten krótki czas, bo czekają nas ferie. Natomiast jeśli byśmy widzieli, że przyśpieszenie epidemiczne ma miejsce wcześniej, będziemy niestety musieli podejmować bardziej krytyczne decyzje" - podkreślił Niedzielski.