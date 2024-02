Protesty rolników oraz niespokojna sytuacja na polsko-ukraińskim pograniczu zmusiły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania. O podjętych inicjatywach i prowadzonej polityce poinformował w liście do rolników minister Czesław Siekierski.

Protesty rolników. Minister opublikował list

Minister potwierdził gotowość do prowadzenia dialogu oraz zapewnił, że resort osiągnął już pierwsze sukcesy. "W obszarze Zielonego Ładu, Komisja Europejska po naszych interwencjach wycofała się z ograniczenia o 50% stosowania środków ochrony roślin" - zaznaczono.

Minister zapewnił, że polskie władze wystąpiły z kolejnym wnioskiem do KE. Tym razem chodzi o "zniesienie obowiązku wyłączenia ugorowania 4 proc. gruntów rolnych".

W dalszej części Siekierski zaznaczył potrzebę uregulowania handlu ze wschodnim sąsiadem . Przywołał dane statystyczne na temat obrotów handlowych między Polską i Ukrainą. "W 2022 roku Polska odnotowała nadwyżkę w handlu ogółem z Ukrainą w kwocie ok. 3,5 mld euro" - czytamy.

To - zdaniem ministra - wyklucza możliwość zamknięcia ruchu towarowego na granicy. Ucierpią na tym Ukraińcy, ale i strona polska. "Całkowite zamknięcie granicy może spowodować wstrzymanie polskiego eksportu towarów rolnych do Ukrainy, co może skutkować likwidacją wielu miejsc pracy" - ostrzegł polityk PSL.