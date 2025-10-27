Minister Motyka reaguje na nagranie z jego żoną. "Nagonka na rodzinę"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

"Pożyteczni idioci i medialni wolontariusze Kremla w Polsce mają się świetnie" - stwierdził minister energii Miłosz Motyka. W ten sposób odniósł się do doniesień mediów i nagrania sprzed lat, które pojawiło się w sieci. Według niektórych dziennikarzy widać na nim, jak obecna żona ministra ma śpiewać na tle flagi UPA.

Minister energii Miłosz Motyka
Minister energii Miłosz MotykaAdam Chelstowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Minister Miłosz Motyka odpiera oskarżenia wobec swojej żony, dotyczące jej domniemanego występu na tle flagi UPA.
  • To reakcja na nagranie z 2017 roku, na którym widać Julię Wizlińską. Film obiegł w weekend sieć i prawicowe media.
"Wczorajszy dzień pokazał, że pożyteczni idioci i medialni wolontariusze Kremla w Polsce mają się świetnie. Zero faktów. Zero sensu. Tylko emocje, klikbajty i gotowa nagonka na rodzinę" - napisał w poniedziałek Miłosz Motyka na portalu X, odnosząc się do doniesień prawicowych mediów.

"Ale spokojnie - polska energetyka nie będzie tańczyć do ruskich melodii. Te czasy się skończyły" - dodał minister energii.

Miłosz Motyka reaguje na doniesienia mediów w sprawie żony

Motyka w swoim komentarzu odniósł się do oskarżeń dziennikarza Republiki Marcina Dobskiego, który w niedzielę zarzucił żonie ministra śpiewanie piosenek na tle flagi UPA.

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Chodzi o nagranie z początku 2017 roku, kiedy pochodząca z Ukrainy Julia Wizlińska, która wtedy jeszcze nie spotykała się z Motyką, opublikowała na YouTubie nagranie, na którym śpiewa piosenkę "Uśmiechnij się do mnie".

    Według dziennikarza w tle za kobietą znajduje się flaga UPA.

    Nagranie z żoną ministra na tle flagi UPA? Politycy prawicy reagują

    "Czy ministrowi polskiego rządu Miłoszowi Motyce nie przeszkadza, że jego żona promuje banderowskie symbole?" - pytał Dobski w mediach społecznościowych. "Minister Motyka albo jest bardzo bezczelny, albo niezbyt mądry" - dodał.

    Wpis dziennikarza udostępnili m.in. europoseł PiS Waldemar Buda czy poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

    "Czy ktoś jeszcze ma jakieś złudzenia odnośnie tego, skąd u naszych rządzących taka uległość wobec Kijowa?" - pisał Berkowicz.

    Dawid Skrzypiński
    Dagmara Pakuła
    Dawid Skrzypiński, Dagmara Pakuła
