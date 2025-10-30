W skrócie Ministerka kultury Marta Cienkowska zapowiedziała likwidację Rady Mediów Narodowych, której kompetencje ma przejąć KRRiT.

Nowa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma składać się z dziewięciu członków powoływanych przez Sejm, Senat i prezydenta, z udziałem organizacji pozarządowych.

Planowane są nowe zasady powoływania zarządów mediów publicznych oraz pełna depolityzacja tych instytucji.

Projektowane przepisy zakładają, że KRRiT będzie złożona z dziewięciu członków powoływanych na sześć lat i - zgodnie z zasadą rotacyjności - co dwa lata następować będzie wymiana jednej trzeciej składu.

- Czterech członków będzie wybierać Sejm, dwóch - Senat, a trzech - prezydent. Wymogami dodatkowymi będzie poparcie branżowych organizacji pozarządowych. Każdy z tych kandydatów będzie podlegał publicznemu wysłuchaniu z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców - powiedziała Cienkowska.

Dodała, że uchwały Sejmu i Senatu świadczące o wyborze kandydatów będą wymagały pełnego uzasadnienia.

Marta Cienkowska: Planujemy likwidację Rady Mediów Narodowych

Szefowa MKiDN poinformowała, że proponowane są jednoosobowe zarządy spółek medialnych, powoływane na pięć lat przez apolityczną KRRiT na wniosek komisji konkursowej.

- Każdy z kandydatów będzie musiał przedstawić projekt ramowej koncepcji funkcjonowania jednostki publicznej radiofonii i telewizji, a także rekomendacje organizacji pozarządowych - wyjaśniła.

Marta Cienkowska podkreśliła, że planowana jest likwidacja Rady Mediów Narodowych. - Jej obowiązki przejmie KRRiT - wyjaśniła.

Na pytanie, czy po wejściu w życie ustawy kadencja obecnej KRRiT ulegnie wygaśnięciu, ministra odpowiedziała, że "nie wyobraża sobie innego scenariusza".

Cofnięcie likwidacji mediów publicznych. Minister Cienkowska tłumaczy

Ministra Marta Cienkowska pytana podczas czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej projektu ustawy medialnej o to, kiedy nastąpi zniesienie likwidacji mediów publicznych, powiedziała, że "zostanie ona zakończona w momencie, kiedy nowa ustawa wyjdzie w życie".

- Wtedy, kiedy będziemy mogli wprowadzić zmiany, media publiczne będą całkowicie odpolitycznione, będą miały nowe zasady funkcjonowania, będziemy mieć nowe zarządy, nowy budżet, stabilne finansowanie - podkreśliła.

Cienkowska zaznaczyła, że jasno deklaruje, że cofnięcie likwidacji mediów publicznych nie nastąpi teraz. - Chcemy wprowadzić nowe standardy i tylko ustawą (...) jesteśmy w stanie zmienić sytuację mediów publicznych w Polsce - powiedziała.

