W skrócie Minister kultury Marta Cienkowska odniosła się do zarzutów dotyczących swojego udziału jako modelka na pokazie mody zorganizowanym przez Fundację Kraina.

Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski i youtuber Krzysztof Stanowski podkreślili, że wydarzenie zostało wsparte ministerialną dotacją w wysokości 148 193 zł.

Cienkowska wyjaśniła, że jej udział miał na celu promowanie pracy projektantki z Ukrainy oraz wspieranie programu pomocowego dla osób z doświadczeniem migracji.

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Marta Cienkowska wystąpiła jako modelka podczas pokazu mody zorganizowanego przez Fundację Kraina. Podmiot ten realizuje dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego program "wsparcia dla projektantów z doświadczeniem migracji".

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"Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w pokazie fundacji. To okazja do pokazania jak ważna, różnorodna i dostępna może być moda - o jak ważnych rzeczach może mówić i jak angażuje twórców i twórczynie ponad podziałami" - napisała minister, podkreślając, że fundacja "buduje most pomiędzy obywatelami Polski oraz Ukrainy i Białorusi".

Marta Cienkowska modelką. "148 193 zł dofinansowania"

Do wpisu odniósł się Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS i rzecznik kampanii Przemysława Czarnka, który stwierdził, że Cienkowska "spełniła swoje marzenie i została modelką na wybiegu" za pieniądze podatnika.

"Organizatorem pokazu mody była Fundacja Kraina, która na edycję dostała 148 193 zł dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - napisał Kurzejewski, a jego spostrzeżenie pochwycił Krzysztof Stanowski.

"Pani ministra wystąpiła jako modelka na pokazie organizowanym przez podmiot, który dostał 150 000 od pani ministry (jej ministerstwa)? Wszyscy zdrowi?" - pytał Stanowski.

Minister kultury odpiera zarzut. "Więcej zaufania do bezinteresowności"

Na wpisy Kurzejewskiego i Stanowskiego odpowiedziała Cienkowska, podkreślając, że "udział w pokazie był pro bono", a całe przedsięwzięcie było szerzej zakrojone niż tylko pokaz mody i obejmowało m.in. wsparcie zawodowe i psychologiczne dla migrantów.

"To nie był więc tylko pokaz, ale konkretny program pomagający osobom z doświadczeniem migracji odzyskać zawodową samodzielność, nawiązać kontakty i znaleźć swoje miejsce w Polsce" - przekazała minister.

"Strój, który miałam na sobie, stworzyła Khrystyna Hlushko. Przed przyjazdem z Ukrainy pracowała w zawodzie. W Polsce musiała szukać swojej drogi od nowa. Chciałam, żeby więcej osób poznało jej nazwisko i zobaczyło, co potrafi" - wyjaśniła Cienkowska, dodając, że jej udział miał służyć "zwiększeniu widoczności" pracy projektantki.

"Czasem warto zdjąć polityczne okulary i dostrzec po prostu dobrą sprawę. Więcej zaufania do bezinteresowności, Panie Krzysztofie" - zwróciła się do Stanowskiego szefowa MKiDN.



