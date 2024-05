240 posłów głosowało przeciw wnioskowi o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska. Poparło go 191 - cały klub Prawa i Sprawiedliwości , Konfederacja , a także Kukiz'15 oraz Monika Pawłowska (niezależna). Nikt się nie wstrzymał. Oznacza to, że Paulina Hennig-Kloska pozostaje na swoim stanowisku.

Minister klimatu zostaje. "Ktoś musi posprzątać chaos"

Paulina Hennig-Kloska zostaje w rządzie. Premier przypomniał dorobek PiS

- Jeśli chcecie naprawdę skutecznie odwołać tych winnych za Zielony Ład to jedźcie na Nowogrodzką i złóżcie wotum wobec prezesa PiS, który patronował jego wprowadzenie na forum europejskim. Możecie jechać do dalej do Brukseli do pisowskiego komisarza od rolnictwa. Złóżcie tam wotum nieufności - powiedział Donald Tusk.