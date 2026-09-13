Minister informuje po specjalnej naradzie. "W pełnej gotowości"

W skrócie Minister Tomasz Siemoniak przekazał, że Wojsko Polskie, służby specjalne i MSWiA są w pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo Polski po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę w pobliżu granicy z Polską.

W następstwie rosyjskich uderzeń w rejonie granicy polsko-ukraińskiej zwołano pilną naradę, podczas której poinformowano m.in. o ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że działania służb będą prowadzone w trybie wzmocnionym, ponieważ eskalacja ataków ze strony Rosji staje się coraz bardziej realna i może w przyszłości obejmować także terytorium Polski.

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"Na nadzwyczajnym spotkaniu zwołanym w RCB przez premiera Donalda Tuska służby specjalne przedstawiły ocenę sytuacji po atakach Rosji w pobliżu przejść granicznych pomiędzy Polską i Ukrainą" - czytamy we wpisie opublikowanym na portalu X przez ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.

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"Rosja uderza w gospodarkę ukraińską oraz eskaluje napięcie wobec państw wspierających Ukrainę. Wojsko Polskie, służby specjalne i MSWiA są w pełnej gotowości i działają na rzecz bezpieczeństwa Polski. Nasze służby są także w stałym kontakcie ze służbami sojuszniczymi" - dodał polityk.

Tomasz Siemoniak po pilnej naradzie w RCB. "W pełnej gotowości"

Pilną odprawę z udziałem ministrów i służb zwołał premier Donald Tusk po atakach Rosji w Ukrainie w pobliżu polskiej granicy.

W trakcie uderzeń Rosji polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych - wysłano alerty RCB, w niektórych regionach uruchomiono także syreny.

Podczas narady przedstawiciele wojska oraz Służby Granicznej przekazali, że otrzymali informację o dwóch atakach na cele położone w pobliżu granicy z Polską. Ofiarą rosyjskich uderzeń padła stacja benzynowa oraz bocznica kolejowa. W związku z zagrożeniem zdecydowano o ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych.

Z kolei PKP Intercity i ukraińskie koleje państwowe potwierdziły, że rosyjski dron uderzył także w pociąg pasażerski relacji Warszawa - Kijów. Podróżnych udało się wcześniej ewakuować. Nikt nie został ranny.

"Eskalacja staje się faktem". Donald Tusk ostrzega po ataku Rosji w pobliżu polskiej granicy

- Tak jak się spodziewaliśmy, eskalacja, coraz większa, działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy - przekazał premier na otwarciu narady.

Szef rządu zapowiedział, że w związku z incydentami z niedzielnej nocy służby będą "procedować w trybie bardzo wzmocnionym". - Można się spodziewać, że najbliższe tygodnie i miesiące, to będzie bardzo wzmożony okres działań ze strony rosyjskiej - wyjaśnił polityk.

Jak zaznaczył szef rządu, "nie można wykluczyć, że będą one dotyczyć także naszego terytorium". - Niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają te informacje, które otrzymujemy od wielu miesięcy - powiedział.



