Chodzi m.in. o publiczną krytykę, niczym nieuzasadnioną niechęć, nieprecyzyjne polecenia czy oczekiwania. Sytuacja była na tyle trudna, że po jednej ze scysji zdenerwowany powód trafił nawet do szpitala. Kluczową rolę w nagannym procederze miały odgrywać Anna Godzwon - była wicedyrektor CIS oraz Małgorzata Daszczyk , która pracowała jako dyrektor gabinetu marszałka Senatu.

Urzędnicy CIS, przede wszystkim należący do Działu Nowych Mediów, byli doprowadzani do płaczu, musieli stosować środki uspokajające i antydepresyjne, mieli czarne myśli, trzęsły im się ręce. Próbowali też odizolować się od Anny Godzwon i Małgorzaty Daszczyk. Niemniej, biorąc pod uwagę zeznania kolejnych świadków, nie było to możliwe. A wszystko ze względu na osobistą protekcję marszałka Tomasza Grodzkiego.