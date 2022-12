- Zawetowanie ustawy przez prezydenta bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ w zeszłym tygodniu pan prezydent zaprosił mnie na spotkanie i zapewniał, że absolutnie jest znakomicie przepracowana z ministrami z Kancelarii Prezydenta. Nie wiem, co się stało - powiedział minister Czarnek w Porannej Rozmowie RMF Roberta Mazurka.

Szef resortu edukacji stwierdził, że wyborcy prezydenta Dudy i PiS oczekiwali, by rząd powstrzymał "atak genderyzmu na szkoły" i "tego właśnie - zdaniem ministra - dotyczyła ta ustawa", która została zawetowana w czwartek przez Andrzeja Dudę. - Jeśli prezydent argumentuje swoją decyzję 130 listami a bagatelizuje ponad 10 mln głosów, to ja tego nie rozumiem - powiedział Czarnek.

Reklama

Prezydent zawetował Lex Czarnek. Szef MEiN: Zostaliśmy wystawieni do wiatru

- Posłowie PiS z sejmowej komisji edukacji, wszyscy posłowie, którzy głosowali za tą ustawą i ja zostaliśmy wystawieni do wiatru - stwierdził szef resortu edukacji. - Proszę pytać prezydenta i jego ministrów - którym współczuję - co się stało - dodał.

Na pytanie, czy MEiN będzie procedował tzw. ustawę Lex Czarnek po raz trzeci, minister oświadczył, że "trzeba to zrobić", ponieważ "tysiące maili, smsów i wpisów w mediach społecznościowych świadczą o tym, że "ludzie nie rozumieją, co się stało i mówią 'trzeba to zrobić'". Minister oświadczył ponadto, że w kolejnej propozycji ustawy "nie zmieni nic". - W środę tydzień temu, a nawet wczoraj, prezydent chwalił tę ustawę, tylko okoliczności się zmieniły, dlatego nie zmienię nic w jej zapisach - powiedział szef MEiN.

- Nie możemy pozwolić na to, żeby organizacje pozarządowe wchodziły do szkół - zwłaszcza w wielkich miastach - i uczyły dzieci świństw bez wiedzy rodziców - powiedział minister Czarnek, argumentując konieczność ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm.