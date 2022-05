Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii Prezydencka minister: Rząd PO-PSL inwigilował dziennikarzy, w tym mojego męża

"Do prezydenta Andrzeja Dudy zgłosiłam się na początku 2021 roku z propozycją pokierowania biurem prasowym Kancelarii. Przedstawiłam diagnozę, którą Pan Prezydent ocenił jako trafną i poprosił o przygotowanie propozycji zmian. Zadanie wykonałam, zostałam powołana jednak nie do obsługi medialnej, ale do spraw społecznych. Tematami społecznymi zajmowałam się dotychczas bardziej z pasji niż zawodowo. Jednak szybko mnie one wciągnęły; społecznie angażowałam się od dziecka, od opieki nad bezdomnymi zwierzętami, przez pracę w samorządach szkolnych i studenckich, wolontariat, własną fundację, po portal blogowy założony dla dobra wspólnego, jakim jest wolność słowa" - napisała sekretarz stanu Bogna Janke podsumowując swoją pracę w Kancelarii.

Bogna Janke - sekretarz stanu w KPRP od 2021 r.

Prezydencka minister sprawowała "merytoryczny nadzór" nad Biurem Dialogu i Korespondencji, brała udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego, zorganizowała debatę "Fit for 55", angażowała się w pomoc humanitarną uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej oraz osobom uciekającym z ogarniętej Ukrainy.

"Gdy globalna organizacja pomocowa, agencja ONZ - World Food Programme, wysyłała na Ukrainę pierwszy duży transport tirów z żywnością, pojechałam na granicę polsko-ukraińską, aby spotkać się z szefem tej organizacji. Pojechałam też do centrum recepcyjnego w Korczowej, gdzie przebywały tysiące uchodźców. Na własne oczy zobaczyłam, a było to na początku wojny, w okresie największego napływu uchodźców do Polski, że pomoc dla nich jest dobrze przygotowana i odbywa się sprawnie, przy ogromnym zaangażowaniu Polaków, zwykłych ludzi, którzy przywozili dary i zabierali uchodźców do swoich domów w całej Polsce" - napisała.

We wpisie na swoim blogu Janke podziękowała prezydentowi, pierwszej damie i współpracownikom z Kancelarii Prezydenta. "Praca i znajomość z Wami była dla mnie przyjemnością, zaszczytem i ważnym życiowym doświadczeniem" - podkreśliła.

Bogna Janke piastowała stanowisko prezydenckiego sekretarza stanu od 13 lipca 2021. Wcześniej jako dziennikarka była związana m.in. z TVP, PAP, TVN24. Jest też założycielką portalu Salon24.pl.