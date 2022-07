Minister Anna Moskwa: Nie zgadzamy się na propozycje Komisji Europejskiej w sprawie gazu

Oprac.: Michał Michalak Polska

- To co nie jest akceptowalne w propozycjach Komisji Europejskiej, to próba wymuszenia obowiązkowych mechanizmów redukcyjnych - oświadczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przed wtorkowym nadzwyczajnym szczytem UE w sprawie gazu. Minister nazwała pomysły KE dotyczące redukcji zużycia gazu jako napisane "na kolanie". Jednocześnie zapowiedziała, że Polska będzie się domagać zawieszenia mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Zdjęcie Konferencja minister klimatu i środowiska Anny Moskwy / Piotr Polak / PAP