W skrócie Pracownik Telewizji Republika, Miłosz Kłeczek, usłyszał zarzut naruszenia miru domowego w związku z wydarzeniami w budynku Prokuratury Krajowej z dnia 20 maja.

Dziennikarz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania zeznań przed prokuraturą.

Wcześniej taki sam zarzut usłyszał Jarosław O. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił wówczas, że "legitymacja prasowa nie zwalnia z przestrzegania prawa".

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O sprawie poinformował m.in. serwis Niezależna. Z jego relacji wynika, że Miłosz Kłeczek został wezwany do Prokuratury Krajowej przez prokurator Ewę Wrzosek, która prowadzi postępowanie w sprawie wydarzeń z 20 maja.

Po opuszczeniu budynku prokuratury pracownik Telewizji Republika ujawnił, że zostały mu postawione takie same zarzuty jak Jarosławowi O. Mowa o naruszeniu miru domowego (art. 193 par. 1 Kodeksu karnego).

- Nie przyznaję się do winy, nie rozumiem absolutnie tych zarzutów. Ja rozumiem paragraf, ale nie rozumiem zarzutu - powiedział Kłeczek, cytowany przez Niezależną.

Kłeczek usłyszał zarzut. Śledztwo prokuratury dotyczy też innych pracowników Republiki

Miłosz Kłeczek stwierdził ponadto, że "cieszy się", iż usłyszał te zarzuty. - Będziemy mieli grono dziennikarzy, którzy zostali uhonorowani za walkę z komuną III RP - powiedział. Dodał też, że odmówił składania zeznań.

O sprawie poinformowało też TVP Info, które rozmawiało na ten temat z posłem Unii Centrum Mirosławem Suchoniem. - Tutaj wyraźnie widać, że te granice zostały przekroczone. Nie tylko granice prawne, ale przede wszystkim granice przyzwoitości i granice, w których powinny działać media, relacjonujące zdarzenia publiczne, a nie kreujące fake newsy - stwierdził.

Przypomnijmy, że wcześniej Prokuratura Krajowa postawiła zarzut naruszenia miru domowego innemu pracownikowi Telewizji Republika - Jarosławowi O. Jak poinformowano w piątek, do przestępstwa miało dojść "poprzez bezprawne wtargnięcie w dniu 20 maja 2026 r. do strefy ochronnej budynku Prokuratury Krajowej w Warszawie oraz nieopuszczenie jej pomimo żądań uprawnionych funkcjonariuszy Służby Więziennej".

"Jarosław O., bez uprzedniego uzyskania w Biurze Przepustek Prokuratury Krajowej karty identyfikacyjnej uprawniającej do wejścia i przebywania na terenie obiektu oraz bez poddania się obowiązkowej kontroli bagażu i kontroli pirotechnicznej, przekroczył bez uprawnienia urządzenia systemu kontroli dostępu i wdarł się do strefy ochronnej budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie" - przekazała wówczas PK.

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Zarzuty dla pracowników Telewizji Republika. Jarosław O. nie przyznał się do winy

Prokuratura zaznaczyła, że podstawą przedstawionego zarzutu był materiał dowodowy zgromadzony w toku śledztwa. Mowa przede wszystkim o "zapisie z monitoringu budynku Prokuratury Krajowej, protokole oględzin, materiałach pozyskanych z portali internetowych, nagraniu bezpośredniej transmisji telewizyjnej Telewizji Republika uzyskanym z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także zeznaniach świadków, w tym funkcjonariuszy Służby Więziennej".

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Śledztwo prowadzone jest w Prokuraturze Krajowej. Jak ujawniono, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania "wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji".

Jarosław O. z zarzutami. Żurek: Prawo obowiązuje wszystkich

Dodajmy, że sprawę Jarosława O. skomentował też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który przypomniał na platformie X, że "legitymacja dziennikarska nie jest przepustką uprawniającą do wejścia wszędzie i w każdych okolicznościach".

Żurek wyjaśnił, że "ochrona miru domowego obejmuje nie tylko prywatne domy i mieszkania, ale również określone przestrzenie instytucji publicznych". "Dotyczy to także Prokuratury Krajowej, gdzie ze względu na charakter prowadzonych postępowań obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa i kontroli dostępu" - podkreślił.

"Osoby posiadające legitymację prasową mają prawo zbierać informacje, zadawać pytania i informować opinię publiczną. Nie oznacza to jednak, że mogą ignorować obowiązujące przepisy" - zaznaczył.

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"O tym, czy doszło do przestępstwa, zdecyduje niezależny sąd, z poszanowaniem domniemania niewinności i pełnego prawa do obrony. Prawo obowiązuje wszystkich. Bez wyjątków. Nie ma świętych krów" - napisał Żurek.



