Zmiany w TVP. Znani pracownicy odchodzą ze stacji

Miłosz Kłeczek: Kontrowersyjny pracownik TVP

Pracownik TVP znany jest ze swoich kontrowersyjnych wystąpień. Podczas wrześniowego wydania programu "Woronicza 17" w TVP Info doszło do ostrej wymiany zdań. Kłeczek spiął się z posłem PSL Pawłem Bejdą. - Jest pan chamem i wypraszam sobie tego rodzaju insynuacji (...) Proszę się więcej nie zagalopowywać. To jest moje ostatnie ostrzeżenie do pana - mówił Kłeczek do gościa.