Za późno startowałem do Parlamentu Europejskiego

Dopytywany, czy to oznacza, że obecnie sprawowana przez niego kadencja w europarlamencie będzie jego ostatnią, odpowiedział: "Mam nadzieję".



- Gdybym dzisiaj miał 50, a nawet 60 lat, to byłbym w fantastycznej formie i w fazie całkowitego rozkwitu - mówił Miller, tłumacząc kierujące nim motywy.

- Bardzo żałuję, że tak późno zdecydowałem się wystartować w wyborach do Europarlamentu, ale zawsze uważałem, że Sejm jest ważniejszy - stwierdził były szef polskiego rządu. - Tymczasem Bruksela i Strasburg to są wspaniałe miejsca do takiej samorealizacji, do edukacji - wyjaśnił były lider SLD.