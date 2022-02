Dziennikarze RMF FM poinformowali, że przeprowadzono ponad 6 tys. ataków systemem Pegasus na urządzenia należące do pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Zainfekowanych miało zostać nawet 500 urządzeń - wynika z nieoficjalnych ustaleń.

Doniesienia skomentował rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn, który stwierdził, że to " już zupełny odlot ".

Do tej sprawy odniósł się w Polsat News Leszek Miller, który stwierdził, że "jeśli okaże się, że ci, którzy ten atak przeprowadzili, nie poniosą żadnych konsekwencji, to znaczy, ze Polska nie jest krajem demokratycznym".



Miller: Watergate wygląda jak zabawa chłopców w piaskownicy

Według byłego premiera doniesienia o tym, że wzmożenie ataków nastąpiło po wyborach prezydenckich, gdy NIK zapowiedziała kontrolę głosowania kopertowego oraz jesienią 2021 roku, gdy Izba kończyła prace nad raportem z kontroli Funduszu Sprawiedliwości, "bardzo uwiarygadnia całą historię".



- Pamiętam dobrze aferę Watergate, która w porównaniu z tym co dzieje się teraz w Polsce wygląda jak zabawa chłopców w piaskownicy - dodał. - A wtedy cała ta sprawa zmusiła prezydenta Nixona do ustąpienia - przypomniał.



- Być może u nas nie da się dokładnie wszystkiego rozwikłać w tej kadencji Sejmu. Ale ufam, że przyjdzie taki moment, że zobaczymy tych wszystkich ludzi na ławach oskarżonych - dodał Miller.



Leszek Miller: Stosowanie Pegasusa jest nielegalne

Leszek Miller stwierdził, że "skala tych przestępstw jest tak duża", że jest przekonany, iż nie da się jej zamieść pod dywan. - Miejmy nadzieję, ze po zmianie władzy wszyscy ludzie, którzy to organizowali, poniosą poważne konsekwencje nie tylko polityczne, ale również karne - powiedział w programie Gość Wydarzeń.



Miller nie zgadza się z argumentacją rządzących, że wszystkie kontrole Pegasusem były legalne, bo zgodę na nie wyraził sąd.



- Stosowanie Pegasusa jest nielegalne na gruncie polskiego prawa. Dlatego, ze to nie jest zwykły, konwencjonalny system podsłuchów, tylko to jest broń cybernetyczna, za pomocą której można wnikać nie tylko w urządzenie naznaczone, ale również we wszystkie urządzenia wokół niego - powiedział.



