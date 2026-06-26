W skrócie Rok szkolny 2025/2026 zakończy się dla blisko 4,9 mln uczniów w Polsce, a w wielu szkołach odbędą się uroczyste akademie i rozdanie świadectw.

Sondaż IBRiS dla PAP pokazuje, że 58,3 proc. badanych uważa, iż polska szkoła zmierza w złym kierunku.

Ponad 72 proc. respondentów oceniło, że obecny system edukacji nie przygotowuje uczniów do dorosłego życia.

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W piątek dla blisko 4,9 mln uczniów w całej Polsce zakończy się rok szkolny 2025/2026. W szkołach odbędą się uroczyste akademie, podczas których uczniowie odbiorą świadectwa. Szczególny dzień czeka 396 tys. pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy otrzymają szkolne świadectwa.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2025/2026 we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży uczyło się 4 mln 917 tys. uczniów. W szkołach podstawowych naukę pobierało 3 mln 242 tys. dzieci, natomiast w szkołach ponadpodstawowych - 1 mln 674 tys. uczniów.

W ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach edukacyjnych odbędą się tradycyjne uroczystości kończące rok szkolny.

Zakończenie roku szkolnego. Uroczystości z udziałem Ministerstwa Edukacji

W ogólnopolskiej uroczystości zakończenia roku szkolnego udział weźmie ministra edukacji Barbara Nowacka. Wydarzenie odbędzie się w Zespole Szkół Morskich w Darłowie w województwie zachodniopomorskim.

Przedstawiciele kierownictwa resortu edukacji pojawią się również w innych częściach kraju. Wiceministra Katarzyna Lubnauer będzie uczestniczyć w dwóch uroczystościach w Warszawie - w Szkole Podstawowej nr 407 oraz w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego.

Z kolei wiceminister Henryk Kiepura odwiedzi Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Złochowicach oraz uroczystość organizowaną na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz weźmie udział w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach.

Sondaż: Większość Polaków źle ocenia kierunek zmian w szkole

Wraz z zakończeniem roku szkolnego opublikowano wyniki badania IBRiS, w którym pokazano krytyczną ocenę polskiego systemu edukacji.

Na pytanie, czy polska szkoła dobrze przygotowuje uczniów do dorosłego życia, twierdząco odpowiedziało 21,5 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było aż 72,1 proc. badanych, a 6,4 proc. nie miało opinii w tej sprawie.

Jeszcze gorzej oceniany jest kierunek zmian zachodzących w edukacji. Według badania 58,3 proc. respondentów uważa, że polska szkoła zmierza w złym kierunku. Pozytywnie ocenia ten proces 25 proc. ankietowanych, natomiast 16,7 proc. nie ma wyrobionego zdania.

W grupie osób posiadających dzieci na utrzymaniu odsetek ocen negatywnych był jeszcze wyższy i wyniósł 65,6 proc. Pozytywną opinię wyraziło 22,5 proc. badanych.

Polityka w szkole. Respondenci wskazują na brak praktycznych umiejętności

Jak podkreślił IBRiS, "jedną z najczęściej wskazywanych kwestii jest wpływ polityki na szkołę". Ze stwierdzeniem, że polityka ma zbyt duży wpływ na funkcjonowanie szkół, zgodziło się 81,8 proc. respondentów. Odmienne zdanie miało 9,5 proc. badanych.

Według 80,7 proc. ankietowanych szkoła nie uczy także umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Przeciwnego zdania było 13 proc. respondentów.

Badani zwrócili również uwagę na rolę ocen w procesie nauczania. Ponad połowa respondentów - 55,4 proc. - uważa, że w polskiej szkole oceny odgrywają zbyt dużą rolę. Przeciwnego zdania jest 34,9 proc. ankietowanych.

Sondaż: Edukacja zdrowotna z poparciem, prace domowe pod ostrzałem

W badaniu zapytano także o ocenę zmian wprowadzanych przez resort edukacji. Edukację zdrowotną pozytywnie oceniło 53,7 proc. respondentów, a edukację obywatelską 52,9 proc.

Blisko połowa ankietowanych - 49,7 proc. - pozytywnie odniosła się do zmniejszenia liczby godzin religii w szkołach. Negatywnie tę decyzję oceniło 41 proc. respondentów, a 9,3 proc. nie miało zdania.

Znacznie większe kontrowersje budzi ograniczenie prac domowych. Pozytywną opinię na ten temat wyraziło 25,2 proc. badanych, podczas gdy 68,2 proc. oceniło tę zmianę negatywnie. Odpowiedzi nie udzieliło 6,6 proc. respondentów.

Podwyżki dla nauczycieli? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Badanie pokazało również wysokie poparcie dla zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli. Zdaniem 66,5 proc. respondentów pedagodzy powinni otrzymywać wyższe pensje.

Jak wskazał instytut, z tym stanowiskiem częściej zgadzają się osoby wychowujące dzieci niż respondenci, którzy nie mają dzieci na utrzymaniu. Poparcie dla podwyżek w pierwszej grupie wyniosło 71,8 proc., podczas gdy w drugiej - 62,7 proc.

Badanie IBRiS dla PAP zostało przeprowadzone w dniach 21-24 czerwca 2026 r. metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.





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