Miliony na psychologię dziecięcą. Premier: 650 mln zł, a niedługo to będzie 700 mln

Premier przebywał w środę z wizytą w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie. Jak ocenił, nie wystarczy tylko pokazać strategię, w ślad za strategią powinny pójść czyny.

Miliony na psychologię dziecięcą

- I państwo polskie dziś przeznacza na zdrowie psychiczne naszych dzieci, na pomoc psychologiczną, na ośrodki terapii uzależnieniowej i psychologicznej ok. 650 mln zł, niedługo to będzie 700 mln zł. Dla porównania w 2015 r. to było 170 mln zł - powiedział Morawiecki.

- Wiem, że duże liczby nie przemawiają tak do wyobraźni, ale jak coś jest o cztery razy więcej, 400 proc. rośnie przez te 6 lat, to mówi to samo za siebie, ile nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości wagi i uwagi przykłada do tej dziedziny życia młodych i najmłodszych obywateli - stwierdził premier.

"Dzisiejsze pokolenie szczególnie tego potrzebuje"

Podczas konferencji szef rządu zwrócił uwagę na to, jak ważne jest spędzanie czasu ze swoimi dziećmi.

- Wiem, że to jest najważniejsze i wiem, jak one tego potrzebują - wskazywał. - Wszystkich rodziców proszę o empatię, serdeczność, życzliwość, dobroć, wyrozumiałość. Myślę, że dzisiejsze pokolenie szczególnie tego potrzebuje - zaapelował premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że państwo postara się pomóc dzięki ośrodkom takim jak ten Tarczynie, ale też dzięki wielu innym w Polsce.

- Rozwijamy je poprzez dodatkowe środki przeznaczane na pomoc terapeutyczną, psychologiczną, żeby wyciągać dzieci i młodzież z tych emocjonalnych, psychologicznych tarapatów, sideł i pułapek - zakończył.