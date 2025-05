"Milionowe nieprawidłowości w IPN". Ujawniono szczegóły

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę finansów Instytutu Pamięci Narodowej. Sprawdzano głównie okres, kiedy to Karol Nawrocki pełnił funkcję prezesa instytucji. Raport - do którego dotarł TVN24 - wykazał szereg nieprawidłowości, w tym m. in. brak gospodarnego wydatkowania pieniędzy oraz naruszenie zasad rzetelnego ich rozliczania. Jak dodano, chodzi o miliony złotych.