Spis treści: Rewolucja w podatkach od 2027 roku Więcej wpływów z podatków. Nowe pieniądze w budżecie Nowe progi podatkowe. Tak się zmienią Na to wydamy najwięcej. Wydatki budżetu w 2027 roku

Rewolucja w podatkach od 2027 roku

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z tym na 2027 rok prognozuje się dodatnie saldo zmian, które ma wynieść ponad 2,6 mld zł. Do budżetu trafić ma dodatkowe ponad 440 mln zł. Narodowy Fundusz Zdrowia ma uzyskać dodatkowo niemal 2,2 mld zł.

Zgodnie z założeniami znacznie większą korzyść ma przynieść rok 2028, kiedy saldo zmian prognozuje się na niemal 5 mld zł. Zysk dla NFZ ma wynieść ponad 2,5 mld zł, Fundusz Solidarnościowy dostanie dodatkowo ponad 1,9 mld zł, z kolei budżet państwa ponad 430 mln zł.

Następne lata przyniosą kolejne zmiany. Instytucjami, które na nich skorzystają, będą NFZ, Fundusz Solidarnościowy oraz samorządy, a budżet państwa zacznie tracić. Z przedstawionych kalkulacji wynika, że łącznie do 2036 r. finanse publiczne mają zyskać na zmianach podatkowych przeszło 50 mld zł. W ciągu dekady NFZ ma zyskać ponad 31 mld zł, samorządy ponad 29,6 mld zł, a Fundusz Solidarnościowy ponad 23 mld zł.

Więcej wpływów z podatków. Nowe pieniądze w budżecie

Ministerstwo Finansów zawarło w projekcie wprowadzenie nowej, 22-proc. stawki CIT dla firm. W tym także podatkowych grup kapitałowych, których przychody osiągnięte w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość kwoty 50 mln euro, czyli 200 mln zł. To pierwsze istotne zmiany, które mają objąć największych, osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw. W sektorze energetycznym i paliwowym planowany jest czasowy wzrost CIT nawet do 30 proc.

Wpływy z podatku CIT w 2027 r. prognozuje się na kwotę 94,6 mld zł, a to o 14,2 mld zł więcej niż prognozowane wykonanie w tym roku. Celem zwiększenia progu o trzy punkty procentowe stawki CIT dla wyżej wskazanych największych podmiotów gospodarczych jest zwiększenie ich udziału w finansowaniu wydatków publicznych.

To jednak nie koniec podatkowej transformacji. Inne propozycje to zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 mln zł rocznie do 5 proc. To zmiana o jeden punkt procentowy. Jak informuje Rzeczpospolita, liczba osób płacących daninę może więc wzrosnąć nawet dwukrotnie. Obecnie osób płacących daninę solidarnościową jest w Polsce 38,7 tys.

Kolejne zmiany, które dotkną najlepiej zarabiających to obniżenie limitu przychodów na ryczałcie ewidencjonowanym. Obecnie limit warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 2 mln euro. Obowiązuje od 2021 roku, kiedy to został podwyższony z 250 tys. do 2 mln euro, czyli aż ośmiokrotnie. Projekt zakłada powrót do niższego limitu 250 tys. euro. Resort proponuje też, aby przychody przekraczające równowartość 300 tys. euro w roku, w którym nastąpiło przekroczenie limitu, były objęte nową, 17-proc. stawką.

Nowe progi podatkowe. Tak się zmienią

Ministerstwo Finansów pracuje jednocześnie nad wprowadzeniem pośredniego stopnia opodatkowania. Zgodnie z rządowym projektem próg dochodowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tys. zł. Dodatkowo podatnicy zarabiający między 130 a 150 tys. zł rocznie zapłaciliby 24 proc. podatku od dochodu powyżej tego progu. Z kolei osoby zarabiające ponad 150 tys. zł objęte byłyby stawką 32 proc. od całej nadwyżki.

W 2025 roku drugi próg podatkowy przekroczyło ponad 2,4 mln podatników. To właśnie ta grupa byłaby głównym beneficjentem złagodzenia skoku. Po wprowadzeniu zmian skorzysta na nich około 3,5 mln podatników. A korzyść dla podatnika ma wynieść nawet 3,6 tys. zł rocznie.

Na to wydamy najwięcej. Wydatki budżetu w 2027 roku

Rok 2027 będzie rokiem wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Te osiągną poziom 274,1 mld zł, co daje wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do obecnego roku. W ramach powyższych wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł, czyli więcej o 15,5 mld zł.

Nakłady na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i transformację energetyczną wyniosą natomiast 19,7 mld zł, czyli 1,5 mld zł więcej niż teraz. Planowane nakłady w samym obszarze dróg i kolei wyniosą 62,4 mld zł (bez środków na realizację budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego), w tym z budżetu państwa 26,4 mld zł.

W budżecie na rok 2027 nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe zostały zaplanowane w wysokości 46,2 mld zł, czyli o ponad 2,6 mld zł więcej niż w 2026 r.

W budżecie na przyszły rok uwzględniono także środki na realizację obowiązujących programów i świadczeń. Najwięcej kosztuje nas "Rodzina 800+", która pochłania 60,8 mld zł. Z kolei 13. i 14. Emerytura to wydatek rzędu 32,1 mld zł, "Aktywny Rodzic" to 7 mld zł, a wspieranie osób z niepełnosprawnościami to 12,6 mld zł.



