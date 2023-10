Miliardy z KPO. Donald Tusk udaje się na rozmowy

- W przyszłym tygodniu Donald Tusk uda się do Brukseli, by spotkać się z przywódcami państw europejskich - powiedział po spotkaniu zarządu PO Borys Budka. Szef klubu KO zapewnił, że były premier "gwarantuje odbudowę pozycji" naszego kraju na arenie międzynarodowej. - To normalne, że robimy wszystko, by pozycja Polski wróciła na należne miejsce - dodał. Wizyta ma odbyć się w środę lub czwartek.