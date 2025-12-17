W skrócie Partia Grzegorza Brauna osiąga trzecie miejsce w nowym sondażu, wyprzedzając Konfederację.

Coraz wyższe poparcie dla Brauna notowane jest wśród najmłodszych wyborców, mężczyzn oraz mieszkańców wsi.

PiS pozostaje liderem w grupie wyborców prawicowych, ale partia Brauna wyprzedza Konfederację w tej kategorii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Koalicja Obywatelska z poparciem 35,29 proc. respondentów prowadzi w najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Przy takim wyniku partia premiera Donalda Tuska mogłaby liczyć na 191 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 31,21 proc. ankietowanych znajduje się na drugim miejscu. Formacja Jarosława Kaczyńskiego przy takim podziale mandatów mogłaby wprowadzić do Sejmu 178 posłów.

Sondaż. Partia Grzegorza Brauna wyprzedza Konfederację i ląduje na podium

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna wyprzedza formację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zdobywając 11,18 proc. poparcia.

Przy takim wyniku partia europosła mogłaby liczyć na 48 mandatów. Konfederacja z poparciem 10,67 proc. ankietowanych wprowadziłaby 43 parlamentarzystów.

Do Sejmu nie dostałaby się Lewica, którą w nowym sondażu popiera 4,95 proc. zapytanych osób, partia Razem z wynikiem 3,33 proc., a także Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 1,71 proc. respondentów oraz Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 1,66 proc.

Partia Brauna notuje skok poparcia. Chodzi o grupę najmłodszych wyborców

Szczegółowe wyniki sondażu wskazują, że partia Brauna goni Konfederację wśród wyborców w wieku 18-39 lat. Konfederacja Korony Polskiej w tej grupie notuje skok poparcia z 9,87 proc. w listopadzie do 17,58 proc. w grudniu. Tymczasem Konfederacja traci w tym samym okresie 4,24 pkt proc. (z 28,63 do 24,39 proc.).

Z badania wynika również, że partia Brauna prześciga Konfederację wśród mężczyzn. Konfederacja Korony Polskiej w porównaniu z listopadem zyskuje 3,74 pkt proc. i może liczyć na 14,82 proc. poparcia w tej grupie. Formacja Mentzena i Bosaka wśród mężczyzn ma obecnie 14,04 proc. (spadek o 5,57 proc.)

Partia Grzegorza Brauna prześciga Konfederację także wśród wyborców ze wsi. W listopadzie miała ona w tej grupie 10,85 proc. poparcia, a obecnie 17,96 proc. Jak wskazuje badanie, Konfederacja w tym przypadku spada z 14,31 proc. do 8,11 proc.

Według najnowszego sondażu formacja Grzegorza Brauna jest też drugą najczęściej wskazywaną partią przez wyborców deklarujących prawicowe poglądy. W tej grupie prowadzi PiS z wynikiem 56,36 proc., dalej jest Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 21,32 proc. respondentów, a trzecia - Konfederacja, którą wybiera 17,73 proc. zapytanych osób.

Sondaż OGB na zlecenie Stan360 przeprowadzono w dniach 9-15 grudnia metodą CATI na grupie 1000 Polaków.

Bosak o relacjach z Ukrainą: Prawdziwego partnerstwa nigdy nie było Polsat News Polsat News