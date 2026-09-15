Migranci ukryci w chłodni ciężarówki. Szokujące odkrycie służb

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Funkcjonariusz Straży Granicznej zatrzymali 34 migrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Polski. Cudzoziemcy podróżowali w chłodni ciężarówki. Aby uniknąć wykrycia, byli ukryci za specjalną ścianą. Wiadomo już, co się teraz z nimi stanie.

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Wnętrze chłodni z dwóch perspektyw - jedno puste, drugie ze stojącymi ludźmi
Ciężarówka pełna migrantów zatrzymana na A2Nadodrzański Oddział Straży Granicznejmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 34 osoby, które wjechały do Polski nielegalnie ciężarówką chłodnią.
  • Migranci pochodzili z Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii, Tunezji i Erytrei, zostali znalezieni ukryci za ścianą w części ładunkowej pojazdu.
  • Po zakończeniu formalności cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji, a kierowcy obu samochodów zostali zatrzymani.
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Do zdarzenia doszło w poniedziałek 14 września na autostradzie A2 pod Poznaniem.

- Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy po otrzymaniu informacji z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o możliwości przerzutu nielegalnych migrantów przez terytorium Polski, zatrzymali do kontroli drogowej na poznańskim odcinku autostrady A2 osobowego Forda oraz samochód ciężarowy marki Renault - typu chłodnia, na litewskich tablicach rejestracyjnych - poinformowała st. chor. szt. SG Małgorzata Potoczna z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ciężarówka pełna migrantów zatrzymana na A2

W trakcie kontroli, w części ładunkowej ciężarówki, odnaleziono 34 migrantów. Byli to obywatele: Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii, Tunezji i Erytrei. Aby uniknąć wykrycia, byli ukryci za specjalną ścianą.

- Cudzoziemcy posiadali dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Łotwy. Po zakończeniu czynności zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji - przekazała Małgorzata Potoczna.

Kierowcy obu pojazdów zostali zatrzymani, trwają z nimi czynności wyjaśniające, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej.

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