Migranci nie dają za wygraną. Kolejne próby sforsowania granicy

Majówka to nie był spokojny czas na polsko-białoruskiej granicy. Podczas świątecznych dni doszło do kilkuset prób nielegalnego przedostania się do Polski, migranci zaatakowali także strażników granicznych. W ruch poszły kamienie i konary drzew. Uszkodzony został jeden z pojazdów należących do formacji.