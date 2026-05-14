Obecne zapisy prawne, zdaniem autorów petycji, wpływają na powstanie poważnego problemu społecznego, z którym zmaga się wielu Polaków. W wyniku zadłużenia tysiące osób traci dach nad głową, pomimo istnienia innych sposobów na jego spłacenie.

Największym jednak problemem jest sprzedaż mieszkań za cenę dużo mniejszą niż ich wartość rynkowa.

Autorzy petycji wskazują również na problem wtórnych nabywców wierzytelności, którzy kupując dług za ułamek jego wartości, dążą do jak najszybszej licytacji mieszkania. Chcą, aby ustawy przede wszystkim chroniły obywateli przed tak drastycznymi metodami spłaty długów i grożąceg z tego tytułu znacznego pogorszenia poziomu życia.

Mieszkania za bezcen. Petycja w Senacie

Autorzy petycji postulują zmiany w obecnych zapisach prawnych dotyczących egzekucji komorniczej mieszkań. Mają one na celu przede wszystkim ochronę osób zadłużonych przed utratą mieszkania.

Wnoszą o poprawę działalności sądu, który przed wydaniem decyzji o licytacji komorniczej powinien sprawdzić, czy nie istnieją inne sposoby na spłatę długu.

Autorzy chcą, aby egzekucje komornicze mieszkań były rozwiązaniem ostatecznym. Ich zdaniem ustawowe pierwszeństwo powinna mieć spłata długu z innych źródeł, np. przez potrącenia z wynagrodzenia. Sąd powinien dążyć do ugodowego zakończenia sprawy, np. przez ustalenie ratalnej spłaty długu.

W petycji można znaleźć także pomysły mające na celu ograniczenie nadużyć podczas samej licytacji mieszkań dłużników. Mieszkanie przed licytacją powinno być ponownie wycenione zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi. Zmiany w ustawie powinny także chronić dłużników przed sprzedażą nieruchomości za cenę dużo niższą niż jej wartość rynkowa.

Autorzy petycji chcą również ustawowego ograniczenia nadużyć ze strony firm windykacyjnych. Dążą do tego, aby prawo zakazywało im posługiwania się dokumentami zanonimizowanymi, które uniemożliwiają weryfikację długu.

Petycja w sprawie zmian w egzekucjach komorniczych mieszkań wpłynęła do Senatu 8 kwietnia 2026 r. Obecnie została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji.

