W skrócie Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę Telewizji Polskiej związane z usługami informatycznymi dla TV Biełsat.

Prokuratura zarzuciła Krzysztofowi M. oraz Szymonowi P. wyłudzenie pieniędzy na podstawie fałszywych faktur i niewykonanych usług, opiewających na milionowe sumy.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

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Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w piątek, że w sprawie nadzoruje dwa śledztwa. Chodzi o osiągnięcie korzyści majątkowej za wyrządzenie szkody finansowej Telewizji Polskiej.

Pierwsze śledztwo dotyczy okresu od 10 sierpnia 2018 roku do 10 stycznia 2024 roku. W tym czasie osoby zajmujące się jej sprawami majątkowymi miały doprowadzić do szkód w wysokości ponad siedmiu milionów złotych.

Z kolei drugie śledztwo obejmuje okres od 9 kwietnia 2019 roku do 10 stycznia 2024 roku i dotyczy wystawiania fałszywych faktur VAT, które opiewały na kwotę ponad 5,1 mln zł. Dokumenty te były podstawą do rozliczeń rachunkowych za usługi, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.

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Ponadto w komunikacie zaznaczono, że w sprawie postawione zostały zarzuty Krzysztofowi M. oraz Szymonowi P.

Pierwszy z mężczyzn został oskarżony, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził TVP do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Prokuratura wyjaśniła, że Krzysztof M. nie wykonywał usług informatycznych na rzecz TV Biełsat, za które pobierał nienależne mu wynagrodzenie.

Dodano także, że M. wystawił 385 fałszywych faktur na kwotę ok. 4,5 mln złotych. Postawiono mu również zarzut, że składając deklaracje podatkowe, opierał się na fałszywych fakturach wystawionych na rzecz TVP.

Szymon P. został z kolei oskarżony, że "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do wartości świadczonych usług informatycznych doprowadził Telewizję Polską SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości".

Wskazano, że w tym przypadku chodzi o kwotę ok. 4,2 mln złotych na podstawie 295 faktur. W tym przypadku także chodzi o świadczenie usług informatycznych telewizji TV Biełsat.

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Zarówno M., jak i P. nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Prokurator wobec pierwszego z podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 170 tys. złotych, dozoru policji z zobowiązaniem do stawiania się dwa razy w tygodniu we właściwej jednostce KPP oraz zakazu opuszczania kraju i zatrzymania paszportu.

Wobec Szymona P. prokuratura także zastosowała poręczenie majątkowe - w wysokości 200 tys. złotych, dozór policyjny z obowiązkiem stawiania się we właściwej jednostce, oraz zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportu.

"Śledztwo prowadzone jest w oparciu o zawiadomienie likwidatora TVP S.A. w likwidacji od 10 lipca 2024" - przypomniano w komunikacie.



